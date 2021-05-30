Милиция закрыла образовательный центр кришнаитов в Абхазии "Страна души"

На днях российский телеканал "РЕН-ТВ" показал репортаж об образовательном центре кришнаитов в Абхазии, в котором малолетние ученики повергались неправомерным действиям со стороны воспитателей.

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Милиция общественной безопасности Абхазии закрыла образовательный центр кришнаитов "Страна души" в селе Пшап Гулрыпшского района, сообщается на сайте МВД.

Правоохранители приехали по месту расположения так называемого семейно-образовательного центра последователей Кришны и перевезли детей и их воспитателей - все они граждане России - на территорию подведомственного МВД Абхазии учебного центра. Дети будут находиться под присмотром руководителей и участковых, пока за ними не приедут родители или опекуны.

Решение о закрытии центра принято после резонансного сообщения в СМИ о том, что несовершеннолетние учащиеся подвергаются неправомерным действиям со стороны воспитателей. Организаторы проекта намерены опровергать эту информацию на территории России.

В МВД Абхазии отмечают, что документы причастных к центру "Старна души" проверялись регулярно, и милиция знает поименно всех вплоть до того, кто на какое время приехал в республику, так как взрослые ежегодно делают регистрацию. Что касается учащихся, это дети 2005-2015 годов рождения из разных городов России.

По словам и.о. руководителя лагеря Константина Конопенко, в образовательном центре обучают мальчиков дисциплине, честности, уважению старших, воспитывают в них хорошие качества.

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