Волонтеры из Москвы и Питера подключатся к поискам пропавшего туриста

Российский турист Владимир Ульянов пропал в высокогорье Абхазии 12 мая. В его поисках совместно с МЧС Абхазии участвуют волонтеры.

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Новая группа волонтеров со специальным оборудованием и техникой присоединится к поискам Владимира Ульянова, сообщила Sputnik участница инициативной группы по поиску мужчины Ульяна Елфимова.

Накануне, 30 мая, на поиски пропавшего туриста отправилась группа из девяти человек, разделившись на две части. Первая часть отправилась обследовать низовья реки Восточная Гумиста, вторая – верховья.

Первая группа закончила поиски в понедельник 31 мая, остальные волонтеры продолжают искать туриста и, согласно плану, вернутся 1 июня.

"Сейчас есть еще пять-шесть волонтеров, которые прилетят из Москвы и Санкт-Петербурга, и местные волонтеры, охотники, которые готовы сопроводить группу. Новая группа состоит из спасателей с хорошим оборудованием – у них есть спутниковые телефоны, рации, GPS-навигаторы, средство для отпугивания диких животных. Ребята очень подготовились, они приедут завтра", - рассказала Елфимова.

Владимир Ульянов приехал в Абхазию из Екатеринбурга. В составе группы туристов из России он вышел на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС республики поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке. Как рассказала инструктора группы Гилева, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал Ульянов.

Друзья и родственники Ульянова объявили сбор средств и поиск волонтеров для продолжения розыска мужчины, после того как 22 мая МЧС Абхазии завершило пешую поисково-спасательную операцию. Спасатели МЧС вместе с инструктором Анной Гилевой дошли до предполагаемого пункта нахождения российского туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а также отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Но найти туриста не удалось.

28 мая МЧС Абхазии возобновило поиски пропавшего в горах Абхазии российского туриста Владимира Ульянова, который вместе с группой туристов совершал поход в горах Абхазии. Спасатели совершают облет района на вертолете, сотрудники пожарно-спасательной части села Псху ведут поиски в пределах одного из возможных маршрутов движения.