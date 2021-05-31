15:22 31 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.30
  • EUR89.38
Поиск

Волонтеры из Москвы и Питера подключатся к поискам пропавшего туриста

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/12/1030781214.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210531/1032531313/Volontery-iz-Moskvy-i-Pitera-podklyuchatsya-k-poiskam-propavshego-turista.html

Российский турист Владимир Ульянов пропал в высокогорье Абхазии 12 мая. В его поисках совместно с МЧС Абхазии участвуют волонтеры.

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Новая группа волонтеров со специальным оборудованием и техникой присоединится к поискам Владимира Ульянова, сообщила Sputnik участница инициативной группы по поиску мужчины Ульяна Елфимова.

© Foto / facebook / МЧС Абхазии
Пожарные из Псху присоединились к поискам российского туриста

Накануне, 30 мая, на поиски пропавшего туриста отправилась группа из девяти человек, разделившись на две части. Первая часть отправилась обследовать низовья реки Восточная Гумиста, вторая – верховья.

Первая группа закончила поиски в понедельник 31 мая, остальные волонтеры продолжают искать туриста и, согласно плану, вернутся 1 июня.

"Сейчас есть еще пять-шесть волонтеров, которые прилетят из Москвы и Санкт-Петербурга, и местные волонтеры, охотники, которые готовы сопроводить группу. Новая группа состоит из спасателей с хорошим оборудованием – у них есть спутниковые телефоны, рации, GPS-навигаторы, средство для отпугивания диких животных. Ребята очень подготовились, они приедут завтра", - рассказала Елфимова.

Владимир Ульянов приехал в Абхазию из Екатеринбурга. В составе группы туристов из России он вышел на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС республики поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке. Как рассказала инструктора группы Гилева, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал Ульянов.

Друзья и родственники Ульянова объявили сбор средств и поиск волонтеров для продолжения розыска мужчины, после того как 22 мая МЧС Абхазии завершило пешую поисково-спасательную операцию. Спасатели МЧС вместе с инструктором Анной Гилевой дошли до предполагаемого пункта нахождения российского туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а также отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Но найти туриста не удалось.

28 мая МЧС Абхазии возобновило поиски пропавшего в горах Абхазии российского туриста Владимира Ульянова, который вместе с группой туристов совершал поход в горах Абхазии. Спасатели совершают облет района на вертолете, сотрудники пожарно-спасательной части села Псху ведут поиски в пределах одного из возможных маршрутов движения.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
День блондинок: белокурые красотки в кино
Тренировка на аэродроме: оказание помощи экипажу самолета "терпящему бедствие"
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться