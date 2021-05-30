Спасатели МЧС Абхазии и волонтеры отправились на поиски пропавшего туриста

СУХУМ, 30 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Группа волонтеров совместно со спасателями МЧС Абхазии приступила к поискам пропавшего в горах Абхазии российского туриста Владимира Ульянова, сообщила Sputnik одна из участниц инициативной группы по поиску мужчины Ульяна Елфимова.

По словам девушки, в поисках участвуют девять человек, перед которыми стоит задача провести поиски в верховьях реки Восточная Гумиста, разделившись на две группы. Одна группа вернется в Сухум утром в понедельник 31 мая, вторая - во вторник 1 июня.

"Нам нужны люди, которые смогут выйти на поиски в среду, если до вторника Владимир не будет найден, так как из всего отряда останется Максим Вафин (кандидат в мастера спорта по альпинизму - ред.), остальные уедут", - объяснила Елфимова.

Она также добавила, что группа волонтеров отметилась в МЧС и предупредила о своем намерении искать туриста.

Желающие присоединиться к поискам Владимира Ульянова могут обратиться за информацией по телефону +7 922 603-55-85.

МЧС Абхазии возобновило поиски пропавшего в горах Абхазии российского туриста Владимира Ульянова, который вместе с группой альпинистов совершал поход в горах Абхазии. Спасатели совершают облет района на вертолете, сотрудники пожарно-спасательной части села Псху ведут поиски в пределах одного из возможных маршрутов движения.

Друзья и родственники Ульянова объявили сбор средств и поиск волонтеров для продолжения розыска мужчины, после того как 22 мая МЧС Абхазии завершило пешую поисково-спасательную операцию. Спасатели МЧС вместе с инструктором Анной Гилевой дошли до предполагаемого пункта нахождения российского туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а также отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Но найти туриста не удалось.

Владимир Ульянов приехал в Абхазию из Екатеринбурга. В составе группы туристов из России он вышел на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС республики поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке. Как рассказала инструктора группы Гилева, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал Ульянов.