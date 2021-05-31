Врач о COVID-19: спад второй волны в Абхазии может быть обманчивым

СУХУМ, 31 мая – Sputnik. В данный момент отмечается спад второй волны коронавирусной инфекции, регистрируется уменьшение количества заболеваемости, сказал в эфире радио Sputnik врач Анри Кайтан.

"Но это может быть обманчивым, положение может измениться в любой момент, мы не до конца понимаем волнообразность заболевания и эпидемиологические факторы. Есть такое мнение, что приблизительно каждые три месяца эти вспышки будут происходить. Если сравнивать с гриппом, то мы должны понимать, что рано или поздно COVID-19 переболеют все, кто не имеет иммунитета", - подчеркнул он.

Поэтому, для того чтобы избежать неминуемого заболевания опасной болезнью, необходимо вакцинироваться, сказал врач.

"Что касается темпов вакцинации, то мне трудно судить, но я вижу, что уже есть очереди на запись. Если будет еще больше пунктов для вакцинации, то темпы вакцинации увеличатся, люди же у нас не научные статьи читают, они смотрят на соседей, родственников, друзей, и когда они видят, что человек сделал вакцину и у него все хорошо, копыта не выросли, ослиные уши не выросли, то можно вакцинироваться", - сказал Кайтан.

Что касается того, что в Абхазии обнаружили шесть случаев заражения "британским" штаммом, то есть мнение о том, что этот штамм более заразен, однако это спорный вопрос, говорит он.

"Заразность практически такая же, но при этом, по моим наблюдениям, патогенность этого штамма более высокая, мы видим больший процент тяжелых течений и осложнений. Количество заболевания коронавирусом пошло на спад из-за того, что среди населения происходит естественная иммунизация. То есть у нас уже есть определенное количество переболевшего населения, что касается случаев повторного заболевания, достаточно редко встречается", - отметил доктор.

Чтобы определить вирусный геном заболевания, врачи произвольно отобрали шесть биоматериалов.

"И все образцы оказались британскими штаммами, значит "британский" штамм превалирует сейчас в республике", - подчеркнул Анри Кайтан.

На совещании 28 мая медики рассказали премьер-министру Александру Анкваб о том, что в Абхазии зарегистрировано шесть случаев заражения "британским" штаммом коронавируса. На той же встрече премьер-министр не исключил, что вакцинация в республике может стать обязательной.

В Абхазию российская вакцина "Спутник V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз и содержится в соответствии с требованиями производителя.

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