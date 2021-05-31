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К юбилею ГАИ: новые водительские удостоверения будут выдавать в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Постановлением Совета народных комиссаров СССР 3 июля 1936 года была создана Государственная автомобильная инспекция.

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Новые образцы водительского удостоверения начнут выдавать в Абхазии с июля 2021 года, рассказал Sputnik начальник ГАИ республики Батал Агрба.

"Начало выдачи новых водительских удостоверений запланировано к 85-летию Госавтоинспекции Абхазии – 3 июля", - отметил он.

Как ранее уточняли в МВД Абхазии, права изменились не только внешне, но и обновилось их содержание в соответствии требованиями к национальному водительскому удостоверению, предусмотренными международной Конвенцией о дорожном движении.

© Sputnik / Леон Адлейба
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"Постановлением Кабинета министров Абхазии от 23 сентября 2019 года утверждены новые образцы бланков в формате ID-карты, разработанные нами с давним партнером МВД Абхазии Московским ЗАО "Первый печатный двор", которое реализует техническую часть работы по внедрению системы в деятельность Госавтоинспекции. И в дальнейшем будет обеспечивать поставку высококачественной продукции, обеспеченной всем необходимыми степенями защиты на уровне мировых стандартов", - отметили в ведомстве.

На реализацию этого проекта государство расходы не несет, так как по большей части осуществляется с использованием имеющегося в базе МВД оборудования, с небольшим его усовершенствованием, уточнили в МВД.

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