Представители итальянской компании готовы помочь Абхазии с реставрацией вокзалов

Специалисты компании "GLOBAL ARREDI" из Италии прибыли в Абхазию с частным визитом в субботу 29 мая и покинут страну во вторник 1 июня.

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Представители итальянской компании "GLOBAL ARREDI" выразили готовность помочь отреставрировать вокзалы республики, рассказал Sputnik гендиректор "Абхазских железных дорог" Арсоу Читанава.

"Это были мои гости. Я пригласил их в Абхазию, чтобы они познакомились с нашей страной, культурой, традициями и пока они гостили, заодно осмотрели наши вокзалы и железнодорожные станции. Например, что касается павильонов, они сказали, что там работы меньше и их легче восстановить, но на станциях в Сухуме, Гагре, Гудауте и Новом Афоне требуется большая работа. Речь идет даже не о двух или трех годах и не только о ремонте, реконструкции, но и реставрации, в первую очередь", - отметил он.

По словам Читанава, итальянские специалисты пообещали помочь с подготовкой проектов по реставрации вокзалов и железнодорожных станций Абхазии. Если эти проекты будут одобрены руководством страны, собственником объектов и общественностью, то в таком случае уже можно будет вести разговор об оплате услуг иностранной компании. Пока этот вопрос не обсуждался.

"GLOBAL ARREDI" довольно известная компания в Италии и России, подчеркнул Читанава и добавил, что ее сотрудники обладают большим опытом в этом направлении. Он не исключает возможности, что при наличии необходимого для такого объема работ средств, реставрацию этих объектов в Абхазии можно будет заказать у них, но деньги не единственная проблема, которая этому может помешать.

Читанава с сожалением отметил, что после войны в Абхазии не сохранились важные при реставрационных работах чертежи зданий и объектов, документы о том, какие материалы были использованы при их строительстве, инфраструктуре.

Гости из Италии посетили Рицинский национальный реликтовый парк, побывали в Новом Афоне, прогулялись по набережной Сухума и Ботаническому саду, также попробовали национальную кухню.

"Им в Абхазии все очень понравилось, остались под большим впечатлением не только от архитектуры наших станций, но и от самой страны, жителей, природы и культуры. Можно сказать, влюбились в Абхазию", - поделился Читанава.

Глава "Абхазских железных дорог" также рассказал, что на стадии завершения переговоры о запуске круизного поезда до Сухума из Ростова-на-Дону вместимостью около 500 пассажиров.

"Мы сейчас работаем в этом направлении. Будут созданы рабочие группы. Задача оказалась не из легких. У компании есть свои условия и главное из них то, что наши станции должны выглядеть опрятно, фасады покрасить хотя бы, территорию возле них надо облагородить. Например, мы сегодня почистили станцию "Гагрипш", где, наверное, уже лет десять ничего не делалось. Что можем сделать своими силами, мы сделаем", - сказал Читанава и выразил надежду, что с 1 июля круизный поезд все же удастся принять в Абхазии.

По предварительному плану, этот поезд будет совершать остановки на станциях "Гагрипш", "Псырцха" в Новом Афоне и "Келасур" в Сухуме.

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