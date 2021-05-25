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Бжания обсудил с главой Росавиации ход восстановления Сухумского аэропорта

© Foto / пресс-служба Президента РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Делегация Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) прибыла в Абхазию 25 мая.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял руководителя Росавиации Александра Нерадько, сообщает пресс-служба главы государства.

Бжания и Нерадько обсудили в столице Абхазии реализацию практических шагов по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта. Решение о восстановлении воздушной гавани было достигнуто по итогам встречи президентов Абхазии и России 12 ноября 2020 года. На протяжении нескольких месяцев в Минтрансе России регулярно проходят совещания по реализации этого проекта.

Ранее президент Абхазии сообщал, что Международный сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба откроется до 2024 года.

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