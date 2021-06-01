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МВД Абхазии закрыло 23 майнинг-фермы

© AP Photo / Steve Helber
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210601/1032534117/Sotrudnikami-MVD-Abkhazii-za-may-mesyats-bylo-zakryto-23-mayning-fermy.html

Рейды по выявлению незаконного потребления электроэнергии проводились совместно с представителями службы Государственной безопасности, администраций районов, а также специалистами филиалов "Черноморэнерго" и Госстандарта Абхазии.

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками МВД Абхазии за май 2021 года выявлено и закрыто 23 незаконно действующие майнинг-фермы, владельцы привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В результате рейдовых мероприятий для выявления незаконного потребления электроэнергии в городах и районах республики было проверено 180 объектов, обнаружено и закрыто 23 действующие майнинг-фермы, всего отключено 870 криптоустройств.

Так, в частности, в Галском районе на территории частного домовладения и в лесном массиве выявлены две действующие майнинг-фермы, на 277 и 240 аппаратов соответственно. А также обнаружено незаконное подключение к энергосети и два уже готовых к монтажу криптоустройств ангара.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Объем экспорта майнинг-оборудования из Абхазии превысил 160 миллионов рублей

В ходе проведения проверок в Очамчырском районе были изъяты и переданы на хранение в ОВД 117 устройств по криптодобыче.

В Сухуме выявлено 25 аппаратов в частном секторе и 60 майнинг-устройств, функционировавших в отеле "Гора Баграта".

Две действующие криптофермы отключены в Сухумском районе – в селах Яштуха и Нижняя Эшера.

В ведомстве отмечают, что все ранее опечатанные объекты, а также отключенные на момент проведения проверки и частично демонтированные крипто-фермы обесточены, отключены от энергосети - силовые кабели отрезаны, электроустройства опломбированы, о чем составлены соответствующие акты.

В отношении владельцев ферм составлены административные протоколы по части 2 статьи 96 прим.1 КоАП Абхазии - незаконное подключение к электросети и использование электрической энергии для осуществления добычи криптовалюты.

В рамках исполнения закона Республики Абхазия "О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях в части административных правонарушений в области электроэнергетики" в отношении нарушителей составлено более 50 административных протоколов на общую сумму 6 600 000 рублей.

Снижение потребления электроэнергии составило 2750 киловатт.

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