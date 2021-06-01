"Черноморэнерго" предупредило о временном отключении света в Ткуарчалском районе

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Ткуарчалский район 2 июня останется без подачи электроэнергии, сообщает "Черноморэнерго" на своей официальной странице в Facebook.
Подстанция ТкурчалГРЭС будет отключена с 10:00 до 17:00.
РУП "Черноморэнерго" уточняет, что отключения будут проведены в связи с ремонтно-профилактическими работами.
В настоящее время Абхазия получает электричество от ИнгурГЭС, ремонт на которой был завершен с опережением 26 апреля.
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