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Военные России в Абхазии отработают боевые навыки в виртуальном пространстве

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Благодаря современным электронным тренажерам, личный состав базы может учиться и совершенствовать боевые навыки без расхода боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии с начала летнего периода обучения проведут свыше 500 часов интенсивных тренировок на современных компьютеризированных тренажерах. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В учебе будут использованы около 30 разновидностей современных электронных тренажеров, в том числе комплексы для обучения экипажей танков Т-72Б3, гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", мотострелков для стрельбы из автоматов АК-74.

Программное обеспечение тренажеров сформирует для обучаемого виртуальную обстановку с учетом различных периодов времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик местности.

В сообщении ведомства отмечается, что по плану летнего периода обучения на военной базе с применением компьютеризированных тренажеров будет подготовлено более 1,5 тысячи военнослужащих различных специальностей.

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