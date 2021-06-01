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Российские военнослужащие в Абхазии приступили к летним учениям

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Занятия стартовали сразу на шести полигонах Южного военного округа в Абхазии, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях.

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Военные российской военной базы Южного военного округа в Абхазии начали занятия по летнему периоду обучения. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Занятия с личным составом общевойсковых и специальных подразделений соединения будут проводиться по обновленной программе боевой подготовки.

© Foto / Artur Lebedev
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Военнослужащие базы проведут более одной тысячи занятий по огневой подготовке, учений по боевому слаживанию отделений, взводов и рот, выполнят боевые стрельбы по наземным и морским целям из танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня "Град", артиллерийских орудий, 120-мм минометов, 122-мм гаубиц Д-30 и стрелкового вооружения.

Всего планируется израсходовать более одного миллиона боеприпасов различных типов и свыше 100 тонн горюче-смазочных материалов. В учебном процессе одновременно будет задействовано до тысячи единиц военной техники.

Военнослужащие выполнят нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовкам.

Отмечается, что не менее 50% учебных занятий пройдут ночью или в условиях ограниченной видимости.

Военные водители и механики-водители освоят особенности вождения бронированной техники и армейских грузовиков на дорогах с различным покрытием, в том числе по руслам горных рек, серпантинам, а также участкам с вязким грунтом.

В ходе учений одним из главных направлений будет применение сил беспилотной летательной авиации и борьба с авиационными дронами.

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