МЧС о поиске туриста в горах: волонтеры создают нам дополнительные проблемы

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Неподготовленные волонтеры, участвующие в поисках российского туриста в горах, создают дополнительные проблемы для МЧС, сказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на пресс-конференции во вторник 1 июня.

"К примеру, сейчас к нам приехали волонтеры, мы дали им проводника, обеспечили транспортом, доехали до места, куда можно доехать на транспорте. Они один день прогулялись и уже вечером требуют назад, мы опять туда посылаем машину и сопровождающего. Вторая группа походила два дня, сегодня должны были выйти, и мы сейчас переживаем, выйдут они или нет, это не помощь, они создают нам дополнительные проблемы", - сказал министр.

Официального запроса или обращения от МЧС России по поводу поисков туриста Владимира Ульянова не было, заметил Лев Квициния.

"А такие волонтеры, которые были, такие нам не интересны. Мы должны понимать, что волонтеров можно использовать в долине, если кто-то потерялся где-то в лесу, или надо разобрать завал, и то очень аккуратно. Нельзя брать неподготовленных волонтеров на пожаротушение или на поиски, на поиски пропавших людей на таких сложных маршрутах", - отметил глава МЧС Абхазии.

Если привлекать волонтеров в поисковых операциях, то они должны быть подготовленными и обученными, сказал Квициния.

"Мы не завершаем поисково-спасательную операцию, будем искать еще долго, у нас есть пожарно-спасательное подразделение в Псху. Оттуда они уже неоднократно проверили место, где должен был находиться турист", - подчеркнул министр.

Владимир Ульянов приехал в Абхазию из Екатеринбурга. В составе группы туристов из России он вышел на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС республики поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход, и его оставили на определенной точке. Как рассказала инструктора группы Гилева, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал Ульянов.

Друзья и родственники Ульянова объявили сбор средств и поиск волонтеров для продолжения розыска мужчины, после того как 22 мая МЧС Абхазии завершило пешую поисково-спасательную операцию. Спасатели МЧС вместе с инструктором Анной Гилевой дошли до предполагаемого пункта нахождения российского туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а также отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Но найти туриста не удалось.

28 мая МЧС Абхазии возобновило поиски пропавшего в горах Абхазии российского туриста Владимира Ульянова, который вместе с группой туристов вышел в поход в горы Абхазии. Спасатели МЧС продолжают совершать облет района на вертолете, сотрудники пожарно-спасательной части села Псху ведет поиски в пределах одного из возможных маршрутов движения.

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