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Таможенный комитет Абхазии подвел итоги по платежам за май

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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За первые четыре месяца 2021 года таможенные платежи в Абхазии составили 719 миллионов рублей, плановый показатель был выполнен на 117%.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Плановые показатели по таможенным платежам на май 2021 года выполнены на 118% (+ 31,9 миллиона рублей), таможенные органы начислили в мае платежи в размере 209 миллионов рублей, сообщает ГТК Абхазии. 

В сравнении с показателями за май 2020 года объем таможенных платежей за данный период вырос на 68,5 миллионов рублей.

Всего за пять месяцев 2021 года по состоянию на 1 июня 2021 года таможенные платежи составили 927,4 миллиона рублей при плане в 792,1 миллиона рублей. Таким образом план на пять месяцев выполнен на 117% (+ 135,3 миллиона рублей).

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