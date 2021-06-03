Делба рассказал о ситуации с поступлением налогов в бюджет Абхазии в 2021 году

Глава Минфина Абхазии подвел итоги работы за пять месяцев и поделился прогнозными данными на оставшийся период 2021 года на встрече с премьер-министром.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. В бюджет Абхазии с 1 января 2021 года поступило налоговых и неналоговых доходов в размере двух миллиардов рублей, что на 23% больше показателей аналогичного периода 2020 года. Об этом доложил министр финансов Владимир Делба премьер-министру Александру Анкваб, сообщается на сайте Кабмина Абхазии.

Министр отметил, что с января текущего года наблюдается поэтапный и устойчивый рост собственных доходов - показатель за пять месяцев на 380 миллионов рублей больше уровня прошлого года, при этом налоговые поступления составляют 377 миллионов рублей.

Доходы бюджета за пять месяцев 2021 года с учетом финансовой помощи России и других безвозмездных поступлений составили 3,6 миллиарда рублей, проинформировал Делба.

Глава Минфина рассказал также о расходной части бюджета, подчеркнув, что по-прежнему главной целью всех расходов остается финансирование социальных обязательств, обеспечение нужд системы здравоохранения.

Владимир Делба проинформировал премьера также о том, что Минфин приступил к процессу поэтапного погашения задолженностей государства перед компаниями, отметив что в этом направлении есть положительный прогноз.

"Бюджетные средства, в случае их направления получателям, перед которыми Минфин имеет долговые обязательства, вернутся обратно в бюджетную систему, в том числе во внебюджетные фонды. К примеру, мы отчетливо наблюдаем поступление денежных средств в Пенсионный фонд после того, как мы выполняем свои обязательства по погашению задолженностей", - отметил Делба.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочее совещание с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба 2 июня.

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