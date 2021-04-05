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Министерство по налогам и сборам Абхазии подвело итоги первого квартала года

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сумма поступлений налоговых платежей в бюджет Абхазии за первый квартал превысила плановые показатели на 68 миллионов 100 тысяч рублей.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Налоговых платежей в бюджет Республики Абхазия по итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за первый квартал 2021 года поступило на сумму 563,5 миллиона рублей. План в 495,4 миллиона рублей выполнен на 113,7%. Данные о налоговых поступлениях размещены на сайте ведомства.

Поступления налоговых платежей по районам составили:

  • Сухум – 326,5 миллиона рублей, при плане 317,2 миллиона рублей, выполнение 102,9%.
  • Гагрский район – 90,5 миллиона рублей, при плане 62,6 миллионов рублей, выполнение 144,6%.
  • Гудаутский район – 33,6 миллиона рублей, при плане 27,1 миллиона рублей, выполнение 124,3%.
  • Сухумский район – 60,2 миллиона рублей, при плане 27,8 миллиона рублей, выполнение 216,7%.
  • Гулрыпшский район – 18,9 миллиона рублей, при плане 10,7 миллиона рублей, выполнение 177,5%.
  • Очамчырский район – 22 миллиона рублей, при плане 37,9 миллиона рублей, выполнение 58,1%.
  • Ткуарчалский район – 4,3 миллиона рублей, при плане 3,9 миллиона рублей, выполнение 108,6%.
  • Галский район – при плане 8,1 миллиона рублей поступило 7,3 миллиона рублей, выполнение 89,9%.

Отставание от плановых показателей наблюдалось только в Очамчырском и Галском районах.

Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составили 68,1 миллиона рублей.

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