Министерство по налогам и сборам Абхазии подвело итоги первого квартала года

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Налоговых платежей в бюджет Республики Абхазия по итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за первый квартал 2021 года поступило на сумму 563,5 миллиона рублей. План в 495,4 миллиона рублей выполнен на 113,7%. Данные о налоговых поступлениях размещены на сайте ведомства.
Поступления налоговых платежей по районам составили:
- Сухум – 326,5 миллиона рублей, при плане 317,2 миллиона рублей, выполнение 102,9%.
- Гагрский район – 90,5 миллиона рублей, при плане 62,6 миллионов рублей, выполнение 144,6%.
- Гудаутский район – 33,6 миллиона рублей, при плане 27,1 миллиона рублей, выполнение 124,3%.
- Сухумский район – 60,2 миллиона рублей, при плане 27,8 миллиона рублей, выполнение 216,7%.
- Гулрыпшский район – 18,9 миллиона рублей, при плане 10,7 миллиона рублей, выполнение 177,5%.
- Очамчырский район – 22 миллиона рублей, при плане 37,9 миллиона рублей, выполнение 58,1%.
- Ткуарчалский район – 4,3 миллиона рублей, при плане 3,9 миллиона рублей, выполнение 108,6%.
- Галский район – при плане 8,1 миллиона рублей поступило 7,3 миллиона рублей, выполнение 89,9%.
Отставание от плановых показателей наблюдалось только в Очамчырском и Галском районах.
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составили 68,1 миллиона рублей.
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