Пожарные российской базы и МЧС Абхазии отработали навыки в тушении огня

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. На российской военной базе Южного военного округа в Абхазии прошли учения по локализации и тушению пожаров совместно с МЧС Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.
Военнослужащие пожарной команды базы ЮВО и сотрудники спасательного ведомства Абхазии отработали действия по тушению условного пожара на складе горюче-смазочных материалов. К специальному учению привлекли более 50 военнослужащих совместных сил, применялась современная техника, пожарные машины АЦ-6-40 на базе автомобиля КамАЗ.
Кроме того, военнослужащие базы очистили от сухой травянистой растительности, сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов учебные полигоны и прилегающую территорию объектов военной и гражданской инфраструктуры, обновили противопожарные минерализованные полосы.
Затем с военнослужащими провели инструктаж и разъяснительную работу по соблюдению требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара.
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