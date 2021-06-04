Записаться и отстоять очередь: как проходит вакцинация от COVID-19 в Абхазии

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Абхазии 11 мая. О том, как она проходит, почему в поликлиниках и больницах возникают очереди, и по какой причине прививку делают только несколько часов в день, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Прививки от коронавируса в Сухуме делают в поликлиниках №1 и №3, с 4 июня вакцинироваться можно и в городской больнице. Уколы также делают во всех районных больницах республики.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Почему возникают очереди

Минздрав Абхазии 4 июня сообщил, что прививку от COVID-19 в Абхазии сделали 2076 человек, 79 человек уже вакцинировались вторым компонентом "Спутник V".

По информации от 3 июня, в Гагрском районе с 11 мая привилось 160 человек, в Галском районе пока идет вакцинация медиков, работников образовательных учреждений и детских садов, а прививки населению начнут делать с 7 июня, поэтому очередей там нет, однако в столице ситуация иная. Но об этом чуть позже.

Говоря о темпах вакцинации от COVID-19, премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в конце мая отмечал, что они находятся на низком уровне, и для того, чтобы изменить эту ситуацию, он не исключил ввдение в стране обязательной вакцинации.

При этом медики говорят, что за последние дни количество желающих сделать укол увеличилось многократно, в Сухумской поликлинике №1 списки составлены на месяц вперед, до 7 июля. Если вначале прививочной компании там делали от десяти до 15 уколов в день, то сейчас счет идет на десятки.

Жительница Сухума Заира Бигвава прошла первый этап вакцинации в Сухумской поликлинике №1, второй укол ей назначен на 18 июня. Чтобы записаться на вакцинацию, она позвонила в поликлинику, ей сообщили дату, когда надо прийти.

"Было очень много людей, приблизительно около двухсот человек. Мы собрались в девять часов утра, сделали перекличку. Потом нас распределили по кабинетам к терапевтам, работало три кабинета, там тоже были очереди. Мы ждали, пока врачи не определили точное количество пришедших людей, кто-то из записавшихся не пришел. Я так поняла, что вакцинировать не начинали до тех пор, пока не стало известно о количестве пришедших, так как, если вакцину взять из лаборатории один раз, то возвращать ее обратно уже нельзя", - заметила она.

Пациентка сказала, что условия в которых пришлось делать вакцину не самые лучшие.

"Коридоры там узкие, люди не могут стоять, туда приходят больные, старики. Но в кабинете все делают быстро, говорят, что нельзя купаться, в первые три дня температура может подняться. Но у меня, слава богу, все нормально, и собираюсь второй раз тоже пойти сделать укол и всем советую", - заметила Заира Бигвава.

Перед уколом терапевт измерил давление, проверил сатурацию (показатель, определяющий уровень кислорода в крови - ред.) и температуру, узнавал есть ли какие-то заболевания, рассказала Бигвава.

"Это заняло, наверное, минут 10, затем меня отправили в седьмой кабинет делать прививку. Там тоже очередь, вызывали по списку, но мы уступали пожилым людям, мне тоже кто-то уступил. Уже внутри все происходит очень быстро", - отметила она.

Всего на первую прививку она потратила около двух часов времени. При этом женщина заметила, что ни за какие обследования платить деньги не пришлось. "Никто не требовал ни копейки, это я могу сказать точно", - подчеркнула она.

Заведующая кафедрой экспериментальной биологии и медицины Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук Лариса Ахуба говорит, что одна из причин возникновения очередей – отсутствие сознательности у части населения. Есть примеры, когда человек записался на определенный день, но не пришел на процедуру, что затягивает процедуру для других пациентов.

"Многие записываются на вакцинацию, но не вакцинируются и даже трубки не берут, когда им перезванивают утром для того, чтобы их пригласить и проверить, где они находятся, хотя им звонили вечером, и они дали согласие. Поэтому привозить вакцину и потом выбрасывать ее нецелесообразно", - заметила она.

Вакцину разморозить можно только один раз, она не предназначена для повторного замораживания, объяснила Ахуба.

По ее мнению, вакцинация населения это единственный выход из кризиса, в котором оказалась республика.

"Это кризис эмоциональный, экономический, социальный, кризис в элементарном общении, когда ты боишься посетить какое-то мероприятие и контактировать с лишним количеством людей. Для меня вакцина - это гражданская позиция сегодня для каждого гражданина этой страны, но агитировать или кого-то принуждать я не считаю возможным", - сказала Ахуба.

Также она отметила, что эффект от вакцинации появится в том случае, если иммунитет от коронавируса будет у 70% жителей страны. "Для каждой болезни цифра своя, для коронавируса цифра такая. Судя по тому, как общество относится к вакцине, возможно, мы не достигнем этого семидесятипроцентного барьера, и вопрос не в том, что Минздрав не предоставит нам вакцину или доступ", - отметила она.

Что касается темпов вакцинации, то они идут по нарастающей, количество привившихся только в Сухуме составляет более полутора тысяч человек, говорит Ахуба.

Почему не прививают весь день

Поликлиники и больницы проводят вакцинацию не весь день, если говорить о районах, то это связано еще и с тем, что нужное количество вакцины везут из столицы, где есть необходимые условия хранения (препарат должен храниться при температуре минус 20 градусов – ред.), а на перевозку тоже нужно время. В столичных поликлиниках вакцинацию проводят в первой половине дня. О том, можно ли увеличить время проведения вакцинации для того, чтобы ускорить ее темпы, рассказали в Минздраве Абхазии.

"В вакцинации у нас задействованы три-четыре группы, туда входят и врачи, и медсестры. Помимо вакцинации граждан страны, они имеют и свои обязанности в поликлинике. Медучреждение занимается и ковидными пациентами и инвалидами войны. Нужно выписывать медицинские справки и многое другое. Именно поэтому мы проводим вакцинацию в первую половину дня, а дальше занимаемся непосредственно основной работой в поликлинике", - сообщили в пресс-службе ведомства.

За что нужно платить

Перед вакцинированием пациентов осматривают терапевты, измеряют им давление, температуру тела, сатурацию, затем люди заполняют специальную анкету. За все эти услуги пациент ничего не платит. Однако доктор может рекомендовать человеку проверить наличие антител в крови, если с того момента, как он переболел, прошло более трех месяцев. Кандидат биологических наук Лариса Ахуба сказала, что определение антител носит рекомендательный характер.

"Это делается для того, чтобы люди не прививались лишний раз, если у них есть антитела, хотя от укола побочного эффекта не будет. Это будет трата вакцины и времени пациента", - отметила Лариса Ахуба.

Вакцинация рекомендована всем жителям в возрасте от 18 лет и старше, она проводится в два этапа, вторая доза вакцины вводится на 21-й день после первой. Вводить вторую дозу раньше этого срока нельзя, но можно на два-три дня позже. После введения второй дозы, пациентам выдают сертификат о прохождении вакцинации.

Семья Дарико Бебиа переболела коронавирусом в сентябре прошлого года, а ее мужа пришлось уложить в ковидный госпиталь в Гудауте.

"Он болел очень тяжело, ранее у него была операция по шунтированию сердца. Мы болезнь перенесли дома под наблюдением врачей. Когда сказали, что есть возможность привиться от болезни, решили сделать укол, так как второй раз я вряд ли выдержала бы. Мы поехали в поликлинику и записались в очередь, там нам сказали прийти через неделю, так как желающих привиться было очень много", - сказала она.

По словам Бебия, когда врачи узнали о том, что она переболела коронавирусом, ей посоветовали сдать кровь на антитела.

"Я и мой муж сделали анализ за 1700 рублей каждый, больше ни за что не платили. У мужа антитела есть, а у меня их не оказалось, поэтому решила сделать укол. Чтобы врачи не отказались делать мне прививку, я не сказала про свою аллергию. Врачи проверили давление, температуру, задавали вопросы о состоянии здоровья, медики проявили чуткое отношение", - говорит Бебиа.

После укола никаких изменений в самочувствии пациентка не заметила и намерена сделать вторую прививку.

Ранее, начальник Управления здравоохранения по Сухуму Ирма Воуба отмечала, что было несколько случаев, когда людям делали прививки, а после выяснялось, что они заражены коронавирусом. Даже в таком случае укол не представляет опасности для пациента, напротив, вакцина позволит смягчить течение болезни. Также она добавила, что люди, уже переболевшие COVID-19, могут сделать прививку спустя шесть месяцев после выздоровления.