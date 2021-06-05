Вредители и умирающие леса: эколог рассказала о природных проблемах в Абхазии

Всемирный день окружающей среды ежегодно отмечается во всем мире 5 июня. В интервью Sputnik сотрудник Института экологии Академии наук Абхазии рассказала о природных проблемах, которые существуют в республике.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Температура в Абхазии за последние годы в среднем повысилась до двух градусов, что связано с глобальным потеплением, рассказала в интервью радио Sputnik начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии Академии наук Абхазии Асида Ахсалба.

По словам эколога, из-за повышения температуры сильно активизировалась вспышка вредителей растений и сельхоз культур и в будущем ожидается увеличение их количества.

Ахсалба отметила, что, помимо естественных природных процессов, ухудшение экологического состояния в Абхазии связано и с неграмотным отношением жителей к природе. В качестве примера эксперт привела поджигание лесов.

"Пусть никто не думает, что это самовозгорание, такого не бывает в горных районах, у нас очень увлажненная почва в горах. Неправильное обращение с огнем провоцирует его распространение за счет ветра. Практически за два года мы уничтожили весь лес, который отвечает за формирование благоприятного климата, поглощают углекислый газ и выделяют кислород, которым мы дышим. И это нужно объяснять людям, нужно с самого малого возраста воспитывать экологическую культуру", - считает она.

Затронула эколог и тему замусоривания республики. По ее словам, после Отечественной войны народа Абхазии в стране распространились несанкционированные свалки. Больше всего от этой проблемы страдают Сухум и Гагра.

"Прежде всего – это наше отношение к природе и государству в целом. К примеру, раньше в парках, где гуляли с детьми, раскидывали очень много мусора, потому что некуда было девать. Мы добились, что почти у каждой скамейки стояла урна. В парках относительно эта ситуация решилась. Такая же ситуация с большим количеством мусора. Чтобы решить этот вопрос надо сортировать его, как это проходит в других государствах", - сказала она.

Несмотря на существующие проблемы, по словам Ахсалба, экологическое состояние Абхазии можно расценивать как положительное, что во многом связано с отсутствием промышленных заводов и предприятий. Однако, для решения возникающих трудностей, нужно привлекать экологов и использовать научный подход, что в Абхазии практикуется нечасто, подчеркнула она.

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