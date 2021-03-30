Природные пожары потушены в селах Очамчырского района

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Природные пожары на площади в 11 гектаров ликвидировали в окрестностях сел Кындыг и Баслаху сотрудники ПСО по охране Очамчыры и Очамчырского района, сообщает МЧС Абхазии.
Отмечается, что горели сухая трава и сухостой. Основной причиной пожаров назван человеческий фактор.
В тушении огня были задействованы два пожарных и одно спасательное отделения.
- В окрестностях сел Кындыг и Баслаху ликвидировали природные пожары на площади в 11 гектаров© Foto / МЧС РА
- В окрестностях сел Кындыг и Баслаху ликвидировали природные пожары на площади в 11 гектаров© Foto / МЧС РА
- В окрестностях сел Кындыг и Баслаху ликвидировали природные пожары на площади в 11 гектаров© Foto / МЧС РА
Угрозы жилому сектору не было.
Читайте также:
- Правительство Абхазии создало рабочую группу по проблеме лесных пожаров
-
МЧС Абхазии ликвидировало природные пожары в Очамчырском районе