Природные пожары потушены в селах Очамчырского района

В МЧС отмечают, что основной причиной природных пожаров является человеческий фактор.

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Природные пожары на площади в 11 гектаров ликвидировали в окрестностях сел Кындыг и Баслаху сотрудники ПСО по охране Очамчыры и Очамчырского района, сообщает МЧС Абхазии.

Отмечается, что горели сухая трава и сухостой. Основной причиной пожаров назван человеческий фактор.

В тушении огня были задействованы два пожарных и одно спасательное отделения.

В окрестностях сел Кындыг и Баслаху ликвидировали природные пожары на площади в 11 гектаров © Foto / МЧС РА

В окрестностях сел Кындыг и Баслаху ликвидировали природные пожары на площади в 11 гектаров © Foto / МЧС РА

В окрестностях сел Кындыг и Баслаху ликвидировали природные пожары на площади в 11 гектаров © Foto / МЧС РА 1 / 3 © Foto / МЧС РА В окрестностях сел Кындыг и Баслаху ликвидировали природные пожары на площади в 11 гектаров

Угрозы жилому сектору не было.

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