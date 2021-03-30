23:41 30 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.70
  • EUR88.88
Поиск

Природные пожары потушены в селах Очамчырского района

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Лесные пожары в Абхазии (95)
95 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/1e/1032118026.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210330/1032118790/Prirodnye-pozhary-potusheny-v-selakh-Ochamchyrskogo-rayona.html

В МЧС отмечают, что основной причиной природных пожаров является человеческий фактор.

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Природные пожары на площади в 11 гектаров ликвидировали в окрестностях сел Кындыг и Баслаху сотрудники ПСО по охране Очамчыры и Очамчырского района, сообщает МЧС Абхазии.

Отмечается, что горели сухая трава и сухостой. Основной причиной пожаров назван человеческий фактор.

В тушении огня были задействованы два пожарных и одно спасательное отделения.

  • В окрестностях сел Кындыг и Баслаху ликвидировали природные пожары на площади в 11 гектаров
    © Foto / МЧС РА
  • В окрестностях сел Кындыг и Баслаху ликвидировали природные пожары на площади в 11 гектаров
    © Foto / МЧС РА
  • В окрестностях сел Кындыг и Баслаху ликвидировали природные пожары на площади в 11 гектаров
    © Foto / МЧС РА
1 / 3
© Foto / МЧС РА
В окрестностях сел Кындыг и Баслаху ликвидировали природные пожары на площади в 11 гектаров

Угрозы жилому сектору не было.

Читайте также:

Темы:
Лесные пожары в Абхазии (95)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Интереснее, чем Атлантида: фотографии древних затонувших городов
В жилой девятиэтажке в Татарстане произошел взрыв бытового газа
Аварии, погибшие и раненые: статистика ДТП в Абхазии с 1990 года
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться