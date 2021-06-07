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Доходы АЖД за первый квартал этого года выросли в семь раз по сравнению с 2020-м

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Железнодорожное сообщение между Абхазией и Россией было приостановлено в марте прошлого года из-за угрозы распространения коронавируса. Поезда снова начали ходить 7 августа 2020 года.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Доходы Республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" в первом квартале 2021 года составили 24 755 802 рубля, в 2020 году за аналогичный период доходы достигли 3 474 460 рублей, рассказал агентству "Апсныпресс" помощник руководителя Октай Хазириши.

"За первый квартал 2019 года общие доходы подразделений РУП "АЖД" составили 15 383 017 рублей, за первый квартал 2020 года – 3 474 460 рублей, а за первый квартал 2021 года доходы нашего предприятия составили 24 755 802 рубля. Разница очевидна", - подчеркнул Хазириши.

В прошлом году с марта по август железнодорожное движение между Абхазией и Россией было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

При этом доходы от грузовых перевозок за первый квартал 2019 год составили 9 600 000 рублей, в первом квартале 2020 года - 1 960 100 рублей, а в этом году - 19 528 664 рубля.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Хазириши отметил, что в последнее время наблюдается положительная тенденция прироста поступления денежных средств, особенно в виде арендных платежей. По его словам, в течение трех месяцев проводилась большая работа по поиску должников.

Он подчеркнул, что раньше коммерческий отдел АЖД приносил предприятию в месяц до 200 тысяч рублей, сегодня эта цифра превышает 800 тысяч рублей.

"РУП АЖД является самым большим землепользователем Абхазии, и нужно со всей ответственностью относиться к этому. В ближайшее время мы планируем расторгнуть ряд договоров аренды земельных участков и имущества", - добавил Хазириши.

Как рассказал "Апсныпресс" помощник руководителя предприятия, состояние железнодорожного полотна от Псоу до Сухума раз в три месяца исследует вагон РЖД со специальной аппаратурой, путеизмеритель. По итогам составляется перечень недостатков, которое устраняет РУП "АЖД".

Так, в настоящее время проводится капитальный ремонт моста через реку в селе Аацы, к концу июня его планируют завершить.

Хазириши также отметил, что без внимания не остается и участок железной дороги в восточной Абхазии. Сейчас на железнодорожном пути "Сухум – Очамчыра" проводится очистка габаритов: из 54 километров пути 12 заросли кустарниками. 

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