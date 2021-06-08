Родственники упавшей с моста туристки прибыли в Абхазию

В Бзыбском ущелье вторые сутки продолжаются поиски жительницы Татарстана Дарьи Манасовой, которая 6 июня упала с моста в реку Гега.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Мать, тетя и двоюродная сестра упавшей с моста российской туристки Дарьи Манасовой приехали в Абхазию 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Родственники направились к месту происшествия, с ними работают психологи МЧС.

Поисками девушки вторые сутки занимаются спасатели ведомства вместе с сотрудниками Рицинского национального реликтового парка. Они продолжают тщательный осмотр русла рек Гега и Бзыбь. Однако высокий уровень и бурное течение рек не позволяют обследовать их дно.

Ранее сообщалось, что в поисках туристки задействованы около 30 человек личного состава МЧС Абхазии. В понедельник 7 июня спасатели провели облет территории на вертолете.

Сигнал о несчастном случае поступил на пульт дежурного спасательного ведомства в 18:35 6 июня. Как рассказывали очевидцы, девушка упала в реку с моста, на котором отсутствовали оградительные перила.

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