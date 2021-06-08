18:40 08 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.83
  • EUR88.64
Поиск

Родственники упавшей с моста туристки прибыли в Абхазию

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
Получить короткую ссылку
396301
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/08/1032581220.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210608/1032583129/Rodstvenniki-upavshey-s-mosta-turistki-pribyli-v-Abkhaziyu.html

В Бзыбском ущелье вторые сутки продолжаются поиски жительницы Татарстана Дарьи Манасовой, которая 6 июня упала с моста в реку Гега.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Мать, тетя и двоюродная сестра упавшей с моста российской туристки Дарьи Манасовой приехали в Абхазию 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Родственники направились к месту происшествия, с ними работают психологи МЧС.

Поисками девушки вторые сутки занимаются спасатели ведомства вместе с сотрудниками Рицинского национального реликтового парка. Они продолжают тщательный осмотр русла рек Гега и Бзыбь. Однако высокий уровень и бурное течение рек не позволяют обследовать их дно.

Ранее сообщалось, что в поисках туристки задействованы около 30 человек личного состава МЧС Абхазии. В понедельник 7 июня спасатели провели облет территории на вертолете.

Сигнал о несчастном случае поступил на пульт дежурного спасательного ведомства в 18:35 6 июня. Как рассказывали очевидцы, девушка упала в реку с моста, на котором отсутствовали оградительные перила.

Читайте также:

Ограждения установят у моста, с которого упала туристка в реку Гега

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Всемирный день океанов: самые причудливые подводные обитатели
Полеты в любую погоду: учения экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95МС
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться