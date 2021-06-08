Отменен приговор суда по факту нападения на Ткуарчалскую больницу

В декабре 2018 года у центрального входа районной больницы Ткуарчала было совершено вооруженное ограбление, преступники похитили один миллион 383 690 рублей.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Президиум Верховного суда Абхазии отменил приговор Ткуарчалского районного суда от 3 сентября 2018 года в отношении Рамина и Аслана Миквабия, Мизана Гогуа и Айнара Сар-оглы. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Рамин и Аслан Миквабия, Мизан Гогуа и Айнар Сар-оглы обвинялись органом предварительного расследования в совершении разбойного нападения на сотрудников центральной больницы Ткуарчала, перевозивших денежные средства для выдачи заработной платы сотрудникам медучреждения.

В декабре 2018 года названные лица, вооруженные огнестрельным оружием по предварительному сговору, на автомашине марки ВАЗ перегородили въезд специальной автомашине скорой помощи. Машиной управлял Харчилава Д.А., пассажирами были главный бухгалтер ЦРБ Ткуарчала Аргун Е.Д, бухгалтер Тания И.Н. Они перевозили деньги из из Ткуарчалского филиала Сбербанка.

После этого мужчины под угрозой применения насилия завладели полиэтиленовым пакетом черного цвета, в котором находились денежные средства в размере 1 383 690 рублей, после чего скрылись с места совершения преступления.

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.

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