Парламент Абхазии принял исполнение бюджета 2020 года в первом чтении

В Парламенте Абхазии в среду 9 июня проходит заседание сессии Парламента. Первым вопросом в повестке дня значится принятие законопроекта "Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год".

СУХУМ, 9 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии проголосовал за принятие проекта закона "Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год" в первом чтении.

Вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба рассказал об основных параметрах доходов и расходов прошлогоднего бюджета.

Исполнение основных параметров по доходам составило более девяти миллиардов 300 миллионов рублей, при утвержденных параметрах в объеме более чем 10 миллиардов рублей, исполнение составило 92,6%.

Исполнение основных параметров бюджета по расходам составило более девяти миллиардов 350 миллионов рублей при предусмотренных назначениях в более чем 11 миллиардов 170 миллионов.

Депутат Натали Смыр предложила коллегам принять исполнение бюджета в первом чтении, во втором и третьем окончательном чтениях после обсуждений с учетом замечаний, которые были сделаны Контрольной палатой республики.

Парламентарий Рауль Лолуа в свою очередь отметил, что министр финансов дал развернутую информацию об исполнении бюджета и, несмотря на сложный в экономическом плане 2020 год, правительству удалось справиться с выполнением своих обязательств.

Также он отметил, что в документе об исполнении бюджета дана детальная информация о расходах президентского фонда, что, по его словам, было сделано впервые. Он призвал принять законопроект в первом и последующих чтениях.

Однако после недолгих обсуждений парлментарии решили проголосовать в первом чтении в рамках нынешнего заседания. В результате голосования депутаты поддержали принятие исполнения бюджета в первом чтении.

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