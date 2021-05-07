Поступление налогов в бюджет Абхазии за четыре месяца 2021 года превысило план

СУХУМ, 7 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Поступление налоговых отчислений в бюджет Абхазии с января 2021 года выполнено на 128 процентов, сверх плана в бюджет поступило 181 миллион рублей, рассказал исполняющий обязанности министра по налогам и сборам Абхазии Мераб Логуа на совещании по подготовке к туристическому сезону в пятницу 7 мая.

Министр финансов Владимир Делба добавил, что по сравнению с 2020 годом доходы республики выросли на 378 миллионов рублей, а по сравнению с 2019 годом - на 305 миллионов рублей.

Мераб Логуа рассказал и о деятельности в сфере туризма. По его словам, на налоговом учете стоят и занимаются предпринимательской деятельностью в средствах размещения туристов 455 организаций и индивидуальных предпринимателей, за которыми числится 26 144 койко-мест. Это 107 юридических лиц - 16 986 койко-мест, и 348 индивидуальных предпринимателей с 9158 койко-местами.

За 2019 год всеми предпринимателями, связанными с деятельностью в средствах размещения туристов, было уплачено налогов в размере 265 миллионов, в 2020 году - 140 миллионов рублей. Данные по налоговым отчислениям от предпринимателей в 2021 году оглашены не были.

По информации исполняющего обязанности министра по налогам и сборам, экскурсионным обслуживанием из 81 зарегистрированной в налоговой организации занимается 31 фирма, которые в 2019 году обслужили 136 285 человек и заплатили 4 857 000 рублей налогов. В 2020 году они обслужили 111 103 туриста и заплатили 2 872 000 рублей.

Логуа отметил, что в преддверии курортного сезона ведется работа по улучшению качества администрирования юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые заняты в сфере экскурсионного обслуживания и оказания туристических услуг.

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