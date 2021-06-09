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В Сухуме мужчина получил огнестрельное ранение

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В результате выстрела из огнестрельного оружия у пострадавшего слепое осколочное ранение ягодичной области.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Житель Сухума, 2003 года рождения, получил огнестрельное осколочное ранение и был доставлен в больницу, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Инцидент произошел примерно в 17:20 8 июня в Новом районе на улице Киараз, напротив магазина "Данат".

Принятыми оперативными мерами сотрудниками УУР МВД Абхазии совместно с сотрудниками уголовного розыска первого отдела милиции столичного управления внутренних дел установлено, что к совершению данного преступления причастен житель Ткуарчала Кварацхелия Аслан Джамбулович, 1995 года рождения. Кварацхелия был задержан.

Материал по данному факту направлен в отдел дознания УВД Сухум для принятия процессуального решения.

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