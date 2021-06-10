Парламент Абхазии утвердил районных судей

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Парламент Абхазии утвердил кандидатуры судей Ткуарчалского, Галского, Гагрского, Сухумского и Гудаутского районов.

На должности судей Ткуарчалского района решением депутатов были назначены Виктория Ажиба и Анатолий Хашба, на должность судьи Галского района – Беслан Бжания.

В суд Гагрского района были избраны Роберт Демирчян, Асида Аргун и Стелла Шванба, Сухумского района – Александр Степанов и Кристина Язычба, Гудаутского района – Людмила Чанба.

Председатель Верховного суда Абхазии Манана Делба отметила, что неоднократно обращалась к президенту и в Парламент, так как судьи должны были по закону быть назначены до конца декабря. Так как этого не произошло, три районных суда Абхазии не работали, дела были переправлены в другие суды.

"Очень надеюсь, что в будущем это не повторится, так как такого в истории Абхазии не происходило. В Конституционном законе четко прописаны сроки - 90 дней", - добавила она.

Депутат Парламента Натали Смыр отметила, что за неисполнением законов, в том числе со стороны Парламента, должна следить Генеральная прокуратура.

Судьи районных судов в Абхазии избираются на 10 лет Парламентом по представлению президента республики большинством от общего числа депутатов.

Судья несменяем. Он не подлежит переводу на другую должность или в другой суд без его согласия, и его полномочия могут быть прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, установленным законом Абхазии "О статусе судей в Республике Абхазия".

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