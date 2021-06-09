От бюджета до декларирования: как прошло заседание Парламента Абхазии

О том, как проходили обсуждения по рассматриваемым вопросам, какие мнения звучали, а также о принятых решениях читайте в материале Sputnik Абхазия.

Очередное заседание сессии Народного Собрания Абхазии прошло 9 июня, на котором депутаты приняли в первом чтении проект закона "Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год", а также проголосовали за принятие во втором и окончательном третьем чтении законопроекта "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера".

Бадрак Авидзба, Sputnik

Начали с бюджета

Первым вопросом повестки дня было принятие законопроекта "Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год", об основных параметрах которого рассказал министр финансов республики Владимир Делба.

"В целом государственный бюджет в стране по доходам исполнен на уровне 93%, из предполагаемых доходов в 10 миллиардов рублей в бюджетную систему Абхазии поступило 9,3 миллиарда. Соответственно из расходов в объеме 11 миллиардов рублей исполнено на 9,5 миллиарда", - рассказал министр.

Республиканский бюджет за 2020 год также был исполнен на уровне 93%. Среди структуры доходов поступление финансовой помощи от Российской Федерации составило 100%, это 4,5 миллиарда рублей, собственные доходы республики составили 6,3 миллиарда рублей.

"Мы с вами прекрасно помним, в каком режиме работала бюджетная система в прошлом году, к большому сожалению, мы не смогли увидеть в доходной части бюджета ожидаемые поступления. Однако хочу сказать, и наши совсем суровые опасения тоже не подтвердились. Путем применения различных инструментов по согласованию с депутатами были приняты меры, которые помогли в условиях инфекции и масштабного ее распространения более-менее стабилизировать потери", - подчеркнул Делба.

Из прогнозируемых потерь в начале второго квартала прошлого года в объеме двух миллиардов рублей республика не досчиталась 793 миллиона рублей, заметил он.

"Среди основных источников поступления в бюджетную систему – налог на прибыль, платежи за пользование водными и биологическими ресурсами, внешнеэкономическая деятельность нашей страны", - подчеркнул министр финансов.

Основную приоритетность расходов республиканского бюджета составляли расходы в социальной сфере, общий объем которых достиг более 35%, большую часть направили на здравоохранение, проинформировал Владимир Делба.

После того как министр финансов представил основные параметры и исполнение бюджета за 2020 год, депутат Натали Смыр предложила проголосовать за законопроект в первом чтении, после чего обсудить замечания, которые были сделаны Контрольной палатой республики.

"Предлагаю весь наш пыл приберечь ко второму и третьему чтениям, потому что Контрольная палата сделала заключение и выводы, где обращено внимание на какие-то нарушения. Поэтому я бы сегодня предложила взять в работу, приняв в первом чтении, а во втором мы как раз обсудим все выводы и заключения и будем озвучивать", - сказала она.

Затем депутат Валерий Агрба обратил внимание на проблему, связанную со здравоохранением в республике, отметив, что нередки случаи, когда граждане Абхазии нуждаются в дорогостоящих препаратах при заболевании коронавирусом. Агрба поинтересовался у министра финансов о том, почему возникают проблемы с наличием лекарств, когда государство выделяет немалые суммы на их приобретение.

"Поэтому хотел бы у вас уточнить, все ли средства идут на поддержку в борьбе с эпидемией, или, может быть, есть отчет, где точно расшифровываются расходы? Если такие средства направляются на поддержку населения и приобретение лекарственных препаратов, тогда по идее не должно быть проблем", - отметил Агрба.

В ответ Владимир Делба сказал, что в 2020 году общий объем средств, который был направлен, в частности, на приобретение медикаментов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты и на потребность в этих ресурсах, на каждого заболевшего составлял 25-30 тысяч рублей.

"Сегодня в отдельных случаях приобретаются дорогостоящие лекарства. Если мы примем решение в стране для всех лиц, для общего контингента приобрести, я так полагаю, что нужно будет увеличить расходы под миллиард рублей. Сегодня расходы для лечения людей, получающих подобные медикаменты, составляют 55-60 тысяч рублей, соответственно, столько средств нет, но если будет приниматься решение, то объем дополнительный нужен, о котором я сказал", - отметил министр.

После Валерий Агрба сказал, что в таком случае необходимо изыскивать средства для того, чтобы все граждане имели возможность получать эффективное лечение, для этого следует перераспределить бюджетные средства.

"Самое главное - принять решение о том, будет обеспечиваться или нет. К примеру, есть позиция по сахарному диабету, есть программа по инсулину, которая работает. Если такое решение принимается, то нужно искать источник финансирования", - сказал Владимир Делба.

Обсудив все возникшие вопросы, депутаты Парламента приняли проект закона "Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год" в первом чтении.

Вопрос аренды и обсуждения

Одним из вопросов, который вызвал оживленное обсуждение депутатов, стало постановление "О даче согласия Кабинета министров Абхазии на предоставление филиалу "Гагрский" ООО "Жемчужина Абхазия" право пользования участком лесного фонда площадью в три гектара в квартале 26 Гагрского лесничества РУП "Гагрский лесхоз" для культурно-оздоровительных и туристических целей сроком на 15 лет".

"Этот вопрос мы рассматривали некоторое время назад, но вопрос не прошел. Затем Кабинет министров вновь вышел к нам с просьбой с тем, чтобы мы дали разрешение на право пользования участком лесного фонда в Гагре. Представители комитета ездили туда, смотрели территорию. Это режимный объект, который существовал еще в советское время", - сказал спикер Парламента Валерий Кварчия.

Затем депутат Астамур Тарба отметил, что экологи сделали свое заключение и предписание, которым должен будет придерживаться соискатель на организацию культурно-оздоровительного комплекса. При этом депутат сказал, что строить капитальные сооружения и огораживать территорию арендатор не имеет права, и все работы, которые будут вестись, будут согласовываться.

После слово взял депутат Алхас Джинджолия, который рассказал об информации, которая появилась в социальных сетях.

"В приморской части территории, принадлежащей тому же человеку, воздвигнута огромная стена, которая перекрывает движение морской воды по дну. Что с этим делать, озвучьте, пожалуйста", - обратился он к Астамуру Тарба.

Отвечая на вопрос, парламентарий заметил, что, получив информацию о том, что в пляжной зоне компания "Жемчужина Абхазия" ведет работы, депутаты выехали на место.

"Мы выехали, посмотрели, на следующий же день соответствующие запросы отправили, чтобы понять, данная компания или ее дирекция занимается самовольным строительством или же есть какие-то разрешающие документы на проведение работ. Данная территория, которая у нас сегодня обсуждается, находится в другом месте", - сказал депутат.

Он также добавил, что если даже у компании есть какие-то разрешительные бумаги на строительство стены, перекрывающей берег, то будут проводиться встречи с участием соответствующих служб, которые должны привести набережную в соответствие с законом, отметил Тарба. Депутат Илья Гуния сказал, что если на набережной части есть нарушение закона, с этим должны разобраться представители Генеральной прокуратуры.

Парламентарий Астамур Аршба в свою очередь сказал, что стена на берегу в Гагре стоит на протяжении десяти лет и этот вопрос раньше никто не поднимал.

"Может быть, кто-то мог не видеть, а может быть, намеренно, суть не в этом. Вообще хотелось бы, чтобы к этому не привязывали, потому что это абсолютно разные места. Другой вопрос, человек, которому дается земля в аренду на 400 миллионов рублей, строит в Гагре спортивный комплекс. Помимо этого, он подарил технику району, и увязывать сейчас все к стене, которую мы видим уже десять лет, неверно", - подчеркнул Астамур Аршба.

При этом он выразил свое несогласие со строительством стены, которая перекрывает береговую часть. Обсудив вопрос, депутаты поддержали передачу в аренду трех гектаров лесного фонда в Гагре на 15 лет.

Закон о декларировании

Традиционно обсуждение закона о декларировании доходов депутатами и чиновниками вызывало множество различных мнений, споров в стенах Парламента, однако на этот раз депутат Гиви Кварчия, представлявший окончательную редакцию закона, предложил принять закон без обсуждений, сославшись на то, что в документе учтены все замечания.

"Все уже давно ознакомлены с документом, было уже проведено два комитетских заседания. Мы учли мнение всех субъектов права, законодательные инициативы. Чтобы закон вообще не привязывался к закону о госслужбе, которого у нас пока нет, мы вычленили из наименования закона термин государственный служащий и оставили декларантами депутатов и должностных лиц из числа государственных служащих", - сказал Кварчия.

Он также сообщил, что закон вступит в силу 1 июля 2021 года. Поправки к закону о декларировании были приняты депутатами Парламента республики в первом чтении еще в конце марта. Основные поправки коснулись круга лиц, которые попадают в категорию "члены семьи декларанта", ими стали: супруг, супруга, несовершеннолетние и совершеннолетние дети, родители, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта.

Однако позже из этого списка депутатами была изъята категория "совершеннолетние дети декларантов". С этим изъятием в том числе не согласны представители инициативной группы.

В конце апреля стало известно, что Администрация президента предложила новые поправки в законопроект, принятый в первом чтении.

Администрация главы государства обратила внимание на то, что действующая редакция закона предусматривает понятие "государственный служащий", которое распространяет нормы закона в том числе на должностных лиц.

Как отмечают в Администрации президента, все государственные служащие являются должностными лицами, и разграничить эти понятия в данной редакции невозможно, соответственно, непонятно, кто является декларантом.

Депутаты Парламента Абхазии 31 марта приняли поправки в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" в первом чтении. На заседании 12 марта парламентарии не приняли во втором и окончательном чтении поправки к закону.

Согласно закону о декларировании, кандидаты в президенты и депутаты республики должны предоставлять декларацию не только в избирательную комиссию, но и в Министерство по налогам и сборам для последующей публикации на сайте ведомства.

При этом чиновник должен представить декларацию в течение 30 дней со дня вступления в должность. Кроме того, кандидаты в президенты и кандидаты в депутаты будут представлять декларацию не только в ЦИК, но и в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства. Данные, отраженные в декларациях, будут размещены на официальных сайтах и предоставлены СМИ.