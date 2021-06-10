Партнерство и интеграция: что обсуждали на видеомосте Москва-Сухум-Цхинвал

Международное информационное агентство Sputnik организовало видеомост Москва-Сухум-Цхинвал на тему "Роль России в становлении Абхазии и Южной Осетии. Партнерство и интеграция" в четверг 10 июня.

В канун Дня России обсудили значение признания Российской Федерацией независимости Абхазии и Южной Осетии, содействие социально-экономическому развитию двух стран и обеспечению их военной безопасности.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Задачи, которые надо решать

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в начале видеомоста сказал, что между Россией и Абхазией существуют соглашения, направленные на социально-экономическое развитие Абхазии.

"Абхазия сегодня решает многие вопросы, которые необходимы для совместных партнерских соглашений. Развитие инфраструктуры, особенно туристической, сегодня является перспективной для Российской Федерации. Здесь нам необходимо принимать максимальное количество решений по пересечению границы", - подчеркнул он.

В продолжении темы Водолацкий сказал, что для решения этого вопроса в Государственной Думе проходят периодические встречи с депутатами Парламента Абхазии.

"Есть пути решения, и здесь, конечно, нам необходимо все, чтобы в первую очередь провести ревизию всех соглашений уже принятых, которые работают, и понять механизм дальнейшего использования, либо улучшить их, либо выработать новые соглашения, которые позволят гражданам Абхазии и России решать вопросы по пересечению границы в упрощенном режиме", - заявил он.

Кроме того, Водолацкий обратил внимание на важность развития сельского хозяйства в республике, создание мощных аграрных предприятий. "Абхазия - это благодатная территория, хороший природный климат, и мы с вами видим проблемы, которые существуют. Если взять те же мандарины, был период, когда жители Абхазии не могли поставить продукцию на рынки Российской Федерации, даже Краснодарского края. Здесь есть вопросы", - подчеркнул он.

Виктор Водолацкий рассказал и о планах по увеличению квот на поступление в российские вузы для жителей Абхазии.

"Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал предложение нашего комитета об увеличении квот более чем в три раза, и большую часть этих квот направить на постсоветское пространство, чтобы молодежь более активно участвовала в дальнейших интеграционных процессах на территории своих стран", - сказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Отношения развиваются

Затем Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин рассказал о динамике сотрудничества Абхазии и России.

"В ноябре прошлого года была подписана программа формирования общего социального, экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства наших стран. Это всеобъемлющая программа, затрагивающая без исключения все виды сферы жизнедеятельности народов и государств", - сказал он.

Программа стала логичным продолжением Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией от 2014 года, отметил посол.

"Этот документ создал правовые рамки для развития интеграции наших стран практически во всех сферах сотрудничества, а подписанная программа является их практическим воплощением", - подчеркнул Двинянин.

Последовательная реализация программы позволит сблизить нормы и стандарты, существующие сегодня в Абхазии с параметрами Евразийского экономического союза, заявил посол.

"Таким образом, торгово-экономическое взаимодействие Абхазии не только с Россией, но и с четырьмя странами ЕАЭС получит новый импульс. Хочу подчеркнуть, что это очень важный элемент в современных условиях частичного признания Республики Абхазия со стороны международного сообщества", - сказал он.

Кроме того, посол заметил, что облегчение прохождения границы с Абхазией и Россией – один из ключевых моментов дальнейшего укрепления связей между странами. Для россиян Абхазия остается одним из ключевых направлений в области туризма, в особенности в нынешний период, когда у России нет прямого авиасообщения со многими странами, заметил Двинянин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Алексей Двинянин

О российских инвестициях и безопасности туристов

Отвечая на вопрос, касающийся инвестиций в республику и безопасности туристов, посол России в Абхазии Алексей Двинянин сказал, что инвестиции – один из краеугольных камней программы по гармонизации законодательств двух стран и созданию общего социально-экономического пространства.

"К сожалению, и это не секрет, для большинства российских инвесторов существующее законодательство в сфере инвестиций, прямо скажу, ограничивает крупные российские инвестиции в инфраструктурные объекты на территории Абхазии. В первую очередь это актуально с точки зрения модернизации и дальнейшего развития электроэнергетической системы республики", - заметил он.

Нынешнее руководство во главе с президентом Асланом Бжания всерьез взялось за решение этого вопроса, добавил посол.

"Сам президент, премьер-министр, вице-премьер и министр экономики Кристина Константиновна Озган на регулярной основе ведут переговоры по ускоренному решению этих вопросов с российскими коллегами. Я бы хотел призвать депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия не бояться взять на себя ответственность и поддержать политическое руководство Абхазии в решении этого ключевого вопроса для экономического развития, а соответственно для повышения благосостояния всех граждан", - сказал Двинянин.

Что касается безопасности туристов, посол заметил, что многое зависит от ответственности самих туристов.

"Соответственно, у нас уже имели место два печальных случая. Один турист пожилого возраста, очевидно, без надлежащей подготовки потерялся в горах. Несмотря на последующие огромные усилия МЧС Абхазии, с 6 мая о нем ничего неизвестно. Второй случай произошел совсем недавно с российской туристкой, которая упала в воду с моста, не имеющего перил. Если на мосту нет перил, не нужно подходить к его порогам. Поэтому я хочу призвать российских туристов отдыхать в гостеприимной Абхазии, но не забывать о собственной ответственности", - подчеркнул Алексей Двинянин.

Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов в свою очередь высоко оценил уровень взаимодействия республики с Российской Федерацией.

"В настоящий момент в республике действует программа на 2020-2022 годы, только за этот год проведено 26 мероприятий, которые охватывают все направления. У нас большие планы, будет разрабатываться план на 2023-2025 годы, который будет направлен на динамическое развитие республики", - заметил он.

Затем первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий обратился к Марату Кулахметову с просьбой взять под личный контроль вопрос предоставления квот на поступление в российские вузы.

"Если есть необходимость в увеличении квоты, то сигнализируйте, и мы будем решать этот вопрос, чтобы максимально обеспечить желание молодых людей из Южной Осетии учиться в вузах Российской Федерации", - сказал Водолацкий.

12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников страны — День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Видеомост послов РФ в Абхазии и ЮО

В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев.

Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны — Российская Федерация (Россия), новой Конституции, отражающей новые политические реалии, государственных символов.