Сохранить абхазский язык: Аслан Бжания выступил на лингвистическом форуме

Общенациональный лингвистический форум, который прошел в Абхазском государственном университете 10 июня, был организован Центром лингвистики и информационных технологий.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выступил на открытии Общенационального лингвистического форума в Абхазском государственном университете.

В рамках форума филологи, лингвисты АГУ обсудили темы развития абхазского языка в современных реалиях. Были затронуты темы использования информационных технологий для изучения абхазского языка, актуальные проблемы и перспективы обучения на языке в университете, способы сохранения родного языка, новые технологии в лингвистике, тема национального самосознания и единой государственной политики как фактора успешного развития абхазского языка.

Глава государства подчеркнул, что темы, поднятые на форуме , – одни из самых важных для государства.

"Абхазское государство будет существовать, пока его граждане будут говорить на абхазском языке, пока государство будет пропитано абхазским духом. Я верю, что так будет всегда, но для этого нужно приложить немалые усилия. Для этого совместно должны работать руководство государства, ученые, специалисты сферы образования и семья. Эти вопросы должны быть решены в ближайшее время", - сказал он.

Бжания отметил, что абхазский язык должен использоваться в государственных институтах, и он лично следит, чтобы язык применялся в Администрации президента.

"Новости от Администрации выходят на абхазском и русском языках, когда я встречаю иностранных гостей и провожу встречи, использую родной язык. Возможно, некоторые думают, что это мало, но мало-помалу делаются великие вещи. В решении этих задач нам в первую очередь нужны вы, ученые. Давайте вместе подумаем, что нужно для вовлечения молодежи в изучение абхазского языка, где нужно упростить систему обучения, а где усилить", - сказал он.

Президент пожелал Центру лингвистики и информационных технологий удачи и успехов в работе.

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