Суд в Абхазии вынес приговор россиянину за сбыт наркотиков

Гражданин России Герман Телегин был задержан с поличным 23 марта этого года сотрудниками УКОН совместно с СОБР МВД. У него изъяли 180,5 грамма метадона.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Галский районный суд 9 июня 2021 года вынес обвинительный приговор по уголовному делу россиянина Германа Телегина. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Телегин был признан виновным и с учетом смягчающих обстоятельств - наличия на иждивении двоих малолетних детей 2015 и 2018 годов, осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В качестве дополнительного наказания судом был определен штраф в размере одного миллиона рублей в доход государства. Этим же приговором суда автомобиль, используемый в качестве орудия преступления был конфискован в пользу государства.

Позиция государственного обвинителя - представителя Генеральной прокуратуры Абхазии была аналогична приговору суда.

По данным следствия 23 марта 2021 года в 14 часов 00 минут Телегин был задержан сотрудниками УКОН МВД Абхазии и СОБР МВД Абхазии в лесном массиве села Реп, Галского района. При личном досмотре сотрудниками у задержанного в правом кармане безрукавной куртки было обнаружено и изъято 191 изолированных свертков. Согласно заключению эксперта это было наркотическое средство "метадон" общей массой 88,971 грамм.

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий были установлены места "закладок", из которых было изъято 4,167 грамм, а в используемой Телегиным автотранспортном средстве марки БМВ было обнаружено еще 190 свертков общим весом 87,546 грамм. Общее количество обнаруженного и изъятого наркотического средства "метадон" у гражданина Телегина составила 180,684 грамм, что является особо крупным размером.

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