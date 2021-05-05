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Гражданин Абхазии осужден за контрабанду наркотиков

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Приговором суда гражданин Республики Абхазия признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Адлерский районный суд Краснодарского края вынес обвинительный приговор гражданину Абхазии за контрабанду наркотических средств, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Наручники. Архивное фото
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Мужчина был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России при пересечении государственной границы в пункте пропуска "Адлер" при выезде из России.

В ходе досмотра в принадлежащем ему автомобиле был обнаружен бумажный сверток с наркотическим средством метадон.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" метадон (фенадон, долофин) входит в список наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

Гражданин был осужден по части 1 статьи 229.1 УК России, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

При обжаловании данного приговора апелляционным определением Краснодарского краевого суда приговор Адлерского районного суда города Сочи оставлен без изменения.

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