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Суд признал виновным и вынес приговор Ахрику Авидзба

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Гулрыпсшкий районный суд начал рассмотрение дела в отношении Ахрика Авидзба и его соратников 12 мая. Они обвиняются в незаконном приобретении и хранении оружия.

СУХУМ, 11 июн- Sputnik, Асмат Цвижба. Гулрыпшский районный суд признал виновным Ахрика Авидзба в незаконном приобретении и хранении оружия.

Ахрику Авидзба присудили три года условно и 10 тысяч рублей штрафа. Соратников Авидзба Аслана Гуатижева, Андрея Лактионова, Талеха Гасанова и Станислава Культу оправдали с правом на реабилитацию.

Экс-помощник президента Абхазии, командир бригады "Пятнашка" и Герой ДНР Ахра Авидзба был задержан Службой госбезопасности Абхазии 4 марта 2021 года. Он обвинялся в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия.

На судебном заседании 11 июня из обвинения была исключена изначально вменяемая вторая часть статьи, которая подразумевает хранение и ношение оружия группой лиц по предварительному сговору.

По делу также проходило четыре охранника Ахры Авидзба, которые приехали из ДНР и также были задержаны, - Аслан Гуатижев, Андрей Лактионов, Талех Гасанов и Станислав Культа.

12 мая Гулрыпшский районный суд начал рассмотрение дела в отношении Ахры Авидзба.

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