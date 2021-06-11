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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 12 и 13 июня

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (118)
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В выходные дни, 12 и 13 июня, погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует обширное барическое поле пониженного атмосферного давления.

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В Абхазии 12 и 13 июня ожидается переменная облачность, в субботу преимущественно без осадков, ночью местами туман, в воскресенье днем из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С,  днем от +20°С до +25°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (118)

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