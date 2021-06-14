Авария на ИнгурГЭС обесточила пол-Абхазии

РУП "Черноморэнерго" добавляет, что о развитии ситуации на ИнгурГЭС будет сообщено своевременно.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. На ИнгурГЭС произошла аварийная остановка генераторов, сообщает "Черноморэнерго" на своей официальной странице в Facebook.

На месте работают специалисты ИнгурГЭС.

Без подачи электроэнергии остались Галский район, Очамчырский район, Гулрыпшский район, часть Сухумского и Гагрского районов.

Ингурская ГЭС возобновила свою работу 26 апреля после остановки на ремонт 20 января. По плану ремонтные работы должны были быть завершены в ночь с 30 апреля на 1 мая, однако, как сообщал ранее Sputnik председатель правления ГЭС Леван Мебония, ремонт завершился с опережением.

ИнгурГЭС – единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы – на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.