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Авария на ИнгурГЭС обесточила пол-Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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РУП "Черноморэнерго" добавляет, что о развитии ситуации на ИнгурГЭС будет сообщено своевременно.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. На ИнгурГЭС произошла аварийная остановка генераторов, сообщает "Черноморэнерго" на своей официальной странице в Facebook.

На месте работают специалисты ИнгурГЭС.

Без подачи электроэнергии остались Галский район, Очамчырский район, Гулрыпшский район, часть Сухумского и Гагрского районов.

Ингурская ГЭС возобновила свою работу 26 апреля после остановки на ремонт 20 января. По плану ремонтные работы должны были быть завершены в ночь с 30 апреля на 1 мая, однако, как сообщал ранее Sputnik председатель правления ГЭС Леван Мебония, ремонт завершился с опережением.

ИнгурГЭС – единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы – на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.

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