"Пожар" в здании: МЧС Абхазии провело учения в Ткуарчале

Спасатели отрабатывали практические навыки по ликвидации дорожно-транспортного происшествия и тушению пожара в одном из зданий.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Плановые учения пожарно-спасательной части Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии прошли в городе Ткуарчал, сообщает пресс-служба ведомства.

"На первом этапе учения отрабатывались практические навыки по ликвидации дорожно-транспортного происшествия. Необходимо было в максимально сжатые сроки при помощи гидравлического оборудования разрезать кузов автомобиля, извлечь пострадавшего и отправить его в лечебное учреждение", - отмечают в пресс-службе.

Следующий этап учений предполагал ликвидацию пожара в многоэтажном здании в черте города. Согласно легенде, огнем были охвачены третий и пятый этажи, необходимо было также эвакуировать пострадавших.

Пожарные расчеты при помощи рукавов проложили временную магистраль для подачи воды. Огонь также тушили при помощи пожарного лафета. Для эвакуации пострадавших использовалась высотная лестница, установленная на спецавтомобиле.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, личный состав в целом справился с поставленными задачами, проявив достойный профессиональный уровень.

Следующие учения будут более сложными за счет увеличения количества задействованной техники, отмечает пресс-служба ведомства.

Читайте также: