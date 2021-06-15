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Восемь криптоферм выявили и отключили в Абхазии в первой половине июня

© Sputnik / Алексей Даничев
В Абхазии
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Темы:
Майнинг в Абхазии (131)
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МВД Абхазии проводит ежедневный мониторинг по выявлению незаконной деятельности по добыче криптовалют и следит за объектами, которые ранее были отключены от энергосети и опломбированы.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. В результате рейдов по выявлению майнинговых ферм на территории Абхазии с 1 по 14 июня обнаружено восемь нелегально действовавших объектов по добыче криптовалют, сообщает МВД республики.

Крупная криптоферма была обнаружена в Галском районе, в ней работали 184 аппарата. На место прибыли сотрудники милиции, представители Госстандарта Абхазии и работники Галской электросети. Криптоферму отключили от линии электропередач и выписали штраф в размере 408 000 рублей.

В Сухуме закрыли три работавших на момент проверки майнинг-объекта, обесточив от энергосети 17 аппаратов по добыче криптовалют. В отношении владельцев криптоферм составлены административные протоколы.

© Sputnik
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В Гудаутском районе также были отключены три фермы с общим количеством аппаратов 128 единиц, устройства были опломбированы.

В первой половине июня в Гагрском районе были выявлены 17 аппаратов по добыче криптовалют. Общая мощность незаконного электропотребления составила более 28,5 киловатта. Аппараты обесточили от энергосети и опечатали.

Кроме того, за обозначенный период было проверено 89 ранее выявленных и отключенных криптоферм.

Деятельность по майнингу криптовалют запрещена в Абхазии до марта 2022 года.

Темы:
Майнинг в Абхазии (131)

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