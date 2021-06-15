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Милиция установила личность стрелявшего в пансионате "Самшитовая роща"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Стрельба в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде (7)
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Телефонное сообщение о том, что в ресторане "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" произошли выстрелы, поступило в дежурную часть отдела милиции Пицунды примерно в 00:20 15 июня.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Опергруппа, выехавшая на место происшествия, установила, что стрелял гражданин Абхазии Пилия Дмитрий Викторович, 1978 года рождения, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Инцидент произошел в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде.

© Foto / Facebook/Милиция Абхазии
Пилия Дмитрий

Согласно данным МВД, в результате возникшей ссоры с гражданами России, 1985 года рождения, Филояном А. А. и Салимгариевым Т. Н. Пилия произвел выстрелы из пистолета неустановленного образца и нанес первому три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обоих ног, а второму шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза.

Пострадавшие были доставлены Гагрскую ЦРБ и после предоставления первичной помощи были вывезены в Россию.

Отмечается, что осколком от выпущенных пуль был ранен стрелявший Пилия, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения.

Сейчас Пилия находится в Республиканской больнице в Сухуме, он взят под стражу. По факту инцидента собран соответствующий материал.

Темы:
Стрельба в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде (7)

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