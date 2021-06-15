Инцидент произошел на территории пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде примерно в 00:30 вторника 15 июня.

СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина открыл стрельбу по туристам в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде в ночь с понедельника на вторник 15 июня, рассказал глава администрации Пицунды Руслан Хунцария.

"Причина происшествия мне неизвестна, но стрелял кто-то из местных жителей по ногам туристов, которые отдыхали в "Самшитовой роще". Во время стрельбы пуля рикошетом попала в самого стрелявшего. Туристы живы, но одного из них доставили в сочинскую больницу", - отметил Хунцария.

По информации, которой обладает Хунцария, открывший стрельбу в пансионате мужчина с ранением был доставлен в Республиканскую больницу в Сухуме.

Со слов очевидцев инцидента, двое молодых людей и три девушки, все - граждане России, отдыхали в ночь с 14 на 15 июня в кафе при пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде. Неизвестный мужчина начал непристойно вести себя по отношению к девушкам, ему сделали замечание, после чего он достал пистолет и начал стрелять, мужчина дважды перезарядил пистолет, выпустив всю обойму.

Как утверждает источник, один из пострадавших доставлен в тяжелом состоянии в сочинскую больницу, у обоих пострадавших серьезные ранения.

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