СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина открыл стрельбу по туристам в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде в ночь с понедельника на вторник 15 июня, рассказал глава администрации Пицунды Руслан Хунцария.
"Причина происшествия мне неизвестна, но стрелял кто-то из местных жителей по ногам туристов, которые отдыхали в "Самшитовой роще". Во время стрельбы пуля рикошетом попала в самого стрелявшего. Туристы живы, но одного из них доставили в сочинскую больницу", - отметил Хунцария.
По информации, которой обладает Хунцария, открывший стрельбу в пансионате мужчина с ранением был доставлен в Республиканскую больницу в Сухуме.
Со слов очевидцев инцидента, двое молодых людей и три девушки, все - граждане России, отдыхали в ночь с 14 на 15 июня в кафе при пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде. Неизвестный мужчина начал непристойно вести себя по отношению к девушкам, ему сделали замечание, после чего он достал пистолет и начал стрелять, мужчина дважды перезарядил пистолет, выпустив всю обойму.
Как утверждает источник, один из пострадавших доставлен в тяжелом состоянии в сочинскую больницу, у обоих пострадавших серьезные ранения.
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