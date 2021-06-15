В Посольстве России в Абхазии рассказали о состоянии пострадавших в стрельбе туристов

Два россиянина с огнестрельными ранениями вывезены в Сочи для оказания медицинской помощи после инцидента в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде.

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Жизнь двух туристов из России, получивших ранения во время стрельбы в кафе пансионата "Самшитовая роща" ночью 15 июня, вне опасности, сообщили пресс-секретарь Посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

"Мы все это дело держим на контроле вместе с консульством и представителем МВД России в Абхазии, плотно работаем с МВД Абхазии по всем вопросам инцидента. С отдыхающими уже все хорошо, им оперативно оказали первую помощь и уже вывезли в Сочи, и дальше они там проходят лечение. Ранения достаточно тяжелые, но сейчас нет угрозы жизни", - сказал он.

Телефонное сообщение о том, что в кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" произошли выстрелы, поступило в дежурную часть отдела милиции Пицунды примерно в 00:20 15 июня. Опергруппа, выехавшая на место происшествия, установила, что стрелял гражданин Абхазии Пилия Дмитрий Викторович, 1978 года рождения, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района.

Согласно данным МВД, в результате возникшей ссоры с гражданами России, 1985 года рождения, Филояном А. А. и Салимгариевым Т. Н. Пилия произвел выстрелы из пистолета неустановленного образца и нанес первому три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обоих ног, а второму шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза.

Пострадавшие были доставлены Гагрскую ЦРБ и после предоставления первичной помощи их вывезли в Россию.

Рикошетом от выпущенных пуль был ранен и сам стрелявший, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения. Сейчас Пилия находится в Республиканской больнице в Сухуме, он взят под стражу. По факту инцидента ведется проверка.

Как уточнил министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар, Пилия грозит лишение свободы от пяти лет.

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