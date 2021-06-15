МВД Абхазии усилило меры безопасности после инцидента со стрельбой в Пицунде

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар провел оперативное совещание в связи со стрельбой в постояльцев пансионата в Пицунде.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. В целях усиления мер по обеспечению общественной безопасности и правопорядка подразделения Гагрского УВД и ОВД по Гудаутскому району усилили личным составом оперативных служб центрального аппарата МВД, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, по указанию министра внутренних дел Абхазии от исполнения служебных обязанностей отстранены ряд сотрудников оперативных служб и постов ДПС после инцидента со стрельбой в пансионате "Самшитовая роща" в ночь на 15 июня.

Во вторник министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар провел оперативное совещание с руководителями центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел в связи с событиями в Пицунде.

Министр спросил об исполнении его поручений территориальным органам курортных районов Абхазии по организации общественного порядка и безопасности во время летнего туристического сезона.

Дбар также дал ряд служебных указаний по усилению контроля автотранспорта на предмет выявления несоответствия госномерных знаков регистрационным данным автомобилей.

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