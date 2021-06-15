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МВД Абхазии усилило меры безопасности после инцидента со стрельбой в Пицунде

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Стрельба в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде (11)
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Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар провел оперативное совещание в связи со стрельбой в постояльцев пансионата в Пицунде.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. В целях усиления мер по обеспечению общественной безопасности и правопорядка подразделения Гагрского УВД и ОВД по Гудаутскому району усилили личным составом оперативных служб центрального аппарата МВД, сообщается на сайте ведомства.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Кроме того, по указанию министра внутренних дел Абхазии от исполнения служебных обязанностей отстранены ряд сотрудников оперативных служб и постов ДПС после инцидента со стрельбой в пансионате "Самшитовая роща" в ночь на 15 июня. 

Во вторник министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар провел оперативное совещание с руководителями центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел в связи с событиями в Пицунде.

Министр спросил об исполнении его поручений территориальным органам курортных районов Абхазии по организации общественного порядка и безопасности во время летнего туристического сезона.

Дбар также дал ряд служебных указаний по усилению контроля автотранспорта на предмет выявления несоответствия госномерных знаков регистрационным данным автомобилей.

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Темы:
Стрельба в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде (11)

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