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Общественная палата Абхазии призвала население защищаться от COVID-19

© Sputnik / Кирилл Брага
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1340)
20110
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210615/1032629261/Obschestvennaya-palata-Abkhazii-prizvala-naselenie-zaschischatsya-ot-COVID-19.html

В Абхазии выявлено свыше 15800 случаев заражения COVID-19, из-за болезни скончались более 230 человек.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Общественная палата Абхазии обратилась к населению республики с призывом соблюдать все меры предосторожности для того, чтобы избежать заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и вакцинироваться.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Определен иммунный статус населения Абхазии к COVID-19

"Общественная палата Республики Абхазия крайне встревожена новым всплеском заражения COVID-19 и обращается к согражданам с просьбой вновь соблюдать все необходимые меры предосторожности", - говорится в распространенном сообщении Палаты.

Тенденция на увеличение количества новых случаев коронавируса прослеживается не только в Абхазии, но и во многих других странах, в связи с чем там были вынуждены вновь вводить ограничения, отмечают в Общественной палате.

"Если мы не хотим довести дело до строгих ограничительных мер, которые помешают курортному сезону, мы должны в обязательном порядке соблюдать необходимую дистанцию, носить маски и помнить об опасности заражения", - предупреждает совет Общественной палаты.

В своем призыве члены ОП обратились к тем, кого еще не коснулась болезнь, не быть излишне самоуверенными и провакцинироваться, воспользовавшись такой возможностью.

"Только самодисциплина и ответственность помогут нам пережить пандемию с наименьшими потерями", - убеждены в Общественной палате.

На сегодня в Абхазии выявлено свыше 15800 случаев заражения COVID-19, из-за болезни скончались более 230 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1340)

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