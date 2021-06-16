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ВОЗ откроет представительство в Абхазии

© Foto / facebook / Министерство здравоохранения Республики Абхазия
В Абхазии
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Делегация представителей Всемирной организации здравоохранения прибыла в Абхазию для оказания гуманитарной и консультативной помощи.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения планирует открыть представительство в Абхазии, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Делегацию ВОЗ принял глава Минздрава Эдуард Бутба. В рамках встречи представитель ВОЗ Силву Доманте рассказал о деятельности организации в Абхазии.

Он напомнил, что в прошлом году представители ВОЗ провели работу по оценке подготовки системы здравоохранения Абхазии к борьбе с COVID-19, были даны рекомендации, которые абхазская сторона в полной мере реализовала.

Доманте также рассказал, что в качестве гуманитарной помощи на прошлой неделе в Абхазию было доставлено дополнительное оборудование для двух новых ПЦР-лабораторий, а также средства индивидуальной защиты для восьми больниц республики.

"На сегодняшний день специалисты оказывают консультативную помощь в установке оборудования в двух новых ПЦР-лабораториях в Гагре и Очамчыре",- сказал Силву Доманте.

Специалистами ВОЗ также проводят анализ обеспечения в республике холодовой цепи для сохранения фармацевтических препаратов в условиях низких температур от момента производства до момента применения. Реализация холодовой цепи может понадобиться в случае увеличения количества доз вакцины от коронавируса.

При этом холодовая цепь может быть полезна не только для хранения вакцин, но и для хранения других препаратов.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, мониторинга специалистами ВОЗ медицинских учреждений Абхазии с целью оказания гуманитарной помощи медикаментами и медизделиями.

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