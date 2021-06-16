Пострадавший при стрельбе в Пицунде турист рассказал, что произошло

Один из пострадавших при стрельбе в пансионате в Пицунде находится в тяжелом состоянии в реанимации сочинской больницы.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Российские туристы, отдыхавшие в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде, получили ранения во время стрельбы в гостиничном кафе, потому что заступились за девушек, к которым приставал местный житель, заявил один из пострадавших туристов Тимур Салимгариев в интервью РБК.

"Мы с другом сидели в ресторане, он (нападавший - прим.) подошел к нашему столу и начал приставать к нашим девушкам, лапать их. Мы его попросили уйти. Тогда он ударил одну из девушек несколько раз. Началась потасовка. Потом он выхватил пистолет и начал в нас стрелять. Расстрелял две обоймы", — заявил Салимгариев.

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По словам туриста, он получил шесть огнестрельных ранений, раздроблены обе ноги, проведены две операции, его друг до сих пор находится в реанимации.

Турист рассказал, что когда началась стрельба, все посетители и персонал разбежались, первую помощь молодым мужчинам оказали их девушки.

В ночь с 14 на 15 июня в кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде гражданин Абхазии Дмитрий Пилия в результате возникшей ссоры с отдыхавшими в заведении туристами, Филояном А. А. и Салимгариевым Т. Н. открыл стрельбу.

Пострадавших доставили в Гагрскую ЦРБ и после оказания первичной помощи вывезли в Россию.

Сам Пилия также получил ранения рикошетом от выпущенных пуль, его доставили в Республиканскую больницу в Сухуме, где была проведена операция. Он взят под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.