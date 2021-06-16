МЧС Абхазии ведет периодические облеты в поисках пропавшего в горах туриста

СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спасатели продолжают поиски туриста, пропавшего в горах, ведутся периодические облеты местности на вертолете, сказали в интервью Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.
"Сотрудники пожарно-спасательной части, которая находится в селе Псху, пешком проходят по возможному маршруту. Также мы предупредили охотников, чтобы сообщали нам, если найдут какие-то предметы", - отметили в ведомстве.
МЧС Абхазии проводит поиски пропавшего пешими отрядами, мониторит территорию с вертолета, к поискам были подключены и спасатели пожарной части высокогорного абхазского села Псху.
Группа российских волонтеров присоединилась к поискам пропавшего в горах Абхазии российского туриста Владимира Ульянова 3 июня. Однако 9 июня часть волонтеров вернулись на вертолете МЧС Абхазии, так как они не могли самостоятельно продолжить путь.
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