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МЧС Абхазии ведет периодические облеты в поисках пропавшего в горах туриста

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Турист из Екатеринбурга Владимир Ульянов приехал в Абхазию в составе группы российских альпинистов и вышел на туристический маршрут в высокогорье 3 мая.

СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спасатели продолжают поиски туриста, пропавшего в горах, ведутся периодические облеты местности на вертолете, сказали в интервью Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

"Сотрудники пожарно-спасательной части, которая находится в селе Псху, пешком проходят по возможному маршруту. Также мы предупредили охотников, чтобы сообщали нам, если найдут какие-то предметы", - отметили в ведомстве. 

© Foto / facebook/МЧС Абхазии
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Екатеринбуржец Владимир Ульянов приехал в Абхазию в составе группы туристов из России и вышел на туристический маршрут в высокогорье 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС республики поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке. Как рассказала инструктора группы Гилева, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал Ульянов.

МЧС Абхазии проводит поиски пропавшего пешими отрядами, мониторит территорию с вертолета, к поискам были подключены и спасатели пожарной части высокогорного абхазского села Псху.

Группа российских волонтеров присоединилась к поискам пропавшего в горах Абхазии российского туриста Владимира Ульянова 3 июня. Однако 9 июня часть волонтеров вернулись на вертолете МЧС Абхазии, так как они не могли самостоятельно продолжить путь.  

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