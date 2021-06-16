Посольство России в Абхазии рассказало о состоянии раненных туристов

В ночь с 14 на 15 июня в кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде гражданин Абхазии Дмитрий Пилия в результате возникшей ссоры с отдыхавшими в заведении туристами, Филояном А. А. и Салимгариевым Т. Н., открыл по ним стрельбу.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Ничего не угрожает жизни пострадавших в результате нападения в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде туристов Т.Н.Салимгариева и А.А.Филояна, сообщает пресс-служба Посольства России в Абхазии.

В дипломатическом ведомстве отметили, что держат ситуацию на особом контроле.

"В настоящий момент российские граждане находятся на лечении в Сочи, угрозы их жизни нет. С абхазскими властями налажено оперативное взаимодействие по линии Посольства и Официального представителя МВД России в Абхазии", - говорится в сообщении Посольства.

Пресс-служба также обратила внимание, что подобный инцидент не первый резонансный случай с нападением на российских туристов в республике.

"Призываем абхазские власти к скорейшему завершению следственных действий и привлечению преступника к ответственности, а также усилению профилактической работы, направленной на борьбу с криминалом и безусловное обеспечение безопасности российских граждан с учетом начавшегося туристического сезона", - подчеркнули в Посольстве.

Пострадавший при стрельбе в Пицунде турист рассказал, что произошло

В ночь с 14 на 15 июня в кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде гражданин Абхазии Дмитрий Пилия в результате возникшей ссоры с отдыхавшими в заведении туристами, Филояном А. А. и Салимгариевым Т. Н., открыл по ним стрельбу.

Пострадавших доставили в Гагрскую ЦРБ и после оказания первичной помощи вывезли в Россию.

Сам Пилия также получил ранения рикошетом от выпущенных пуль, его доставили в Республиканскую больницу в Сухуме, где была проведена операция. Он взят под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.