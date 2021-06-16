Стрелявший в туристов в Пицунде арестован на два месяца

Дмитрий Пилия, устроивший стрельбу в кафе при пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде ночью 15 июня, получил ранение рикошетом от выпущенных пуль и сейчас находится в Гулрыпшском госпитале.

ГУЛРЫПШ, 16 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумский городской суд избрал меру пресечения Дмитрию Пилия в виде ареста сроком на два месяца, сказала представитель Генеральной прокуратуры Абхазии Нина Надарейшвили.

Сам Дмитрий Пилия в ходе стрельбы 15 июня получил ранение рикошетом от выпущенных пуль, его доставили в Центральную Республиканскую больницу, где провели операцию. В тот же день его перевели в Гулрыпшский госпиталь.

Так как по состоянию здоровья задержанный не мог присутствовать в зале суда, было организовано выездное заседание, оно прошло в Гулрыпшском госпитале.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Суд над Дмитрием Пилия в Гулрыпшском госпитале

Надарейшвили также сообщила, что в Сухумском городском суде в производстве находится еще одно дело, по которому проходит Пилия, - по факту незаконного приобретения и хранения оружия.

Правонарушение было совершено в мае 2021 года. Так как законодательство Абхазии предусматривает возможность возвращения уголовного дела, находящегося в суде, для соединения с другим правонарушением, которое было совершено одним и тем же человеком, по ходатайству государственного обвинения, было принято решение соединить два уголовных дела.

"Судом города Сухум принято решение о возвращении уголовного дела Генеральному прокурору для соединения с уголовным делом, которое находится в производстве следственного отдела Гагрского РОВД, - по факту хулиганства, приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия, по факту умышленного нанесения вреда здоровью со стороны Пилия Дмитрия Викторовича, который находится в лечебном учреждении", - подчеркнула представитель Генпрокуратуры.

Одновременно суд отменил меру пресечения Дмитрию Пилия в виде подписки о невыезде, которая была принята за преступление, совершенное в мае.

В ночь с 14 на 15 июня в кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде гражданин Абхазии Дмитрий Пилия в результате возникшей ссоры с отдыхавшими в заведении туристами, Филояном А. А. и Салимгариевым Т. Н., открыл по ним стрельбу.

Пострадавших доставили в Гагрскую ЦРБ и после оказания первичной помощи вывезли в Россию. По информации одного из них, Тимура Салимгариева, второй пострадавший до сих пор находится в реанимации сочинской больницы.

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