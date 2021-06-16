Стрельба в Пицунде: что известно об инциденте с российскими туристами

В ночь с 14 на 15 июня в летнем кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде гражданин Абхазии открыл стрельбу по российским туристам. Молодых людей с ранениями вывезли в Сочи.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Один из пострадавших при стрельбе в Пицунде турист Тимур Салимгариев в интервью РБК рассказал, что инцидент произошел, потому что он с другом заступились за девушек, к которым приставал местный житель.

"Мы с другом сидели в ресторане, он (нападавший - прим.) подошел к нашему столу и начал приставать к нашим девушкам, лапать их. Мы его попросили уйти. Тогда он ударил одну из девушек несколько раз. Началась потасовка. Потом он выхватил пистолет и начал в нас стрелять. Расстрелял две обоймы", — заявил Салимгариев.

Турист отметил, что когда началась стрельба все посетители и персонал разбежались, первую помощь молодым мужчинам оказали их девушки.

Что произошло

Телефонное сообщение о том, что в кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" произошли выстрелы, поступило в дежурную часть отдела милиции Пицунды примерно в 00:20 15 июня.

Опергруппа, выехавшая на место происшествия, установила, что стрелял гражданин Абхазии Пилия Дмитрий Викторович, 1978 года рождения, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района.

По данным МВД, между Пилия и гражданами России Филояном А. А. и Салимгариевым Т. Н. возникла ссора, Пилия произвел выстрелы из пистолета, нанес первому три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обоих ног, а второму шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза.

Пострадавших доставили в Гагрскую ЦРБ и после оказания первичной помощи вывезли в Россию.

Сам Пилия также получил ранения рикошетом от выпущенных пуль, его доставили в Республиканскую больницу в Сухуме, где была проведена операция. Он взят под стражу.

В медучреждении и Минздраве республики не комментируют состояние здоровья Пилия, объясняя это тем, что ведется следствие и ведомство не имеет право сообщать данные о подследственном.

В отношении Пилия возбуждено уголовное дело. В среду 16 июня состоится судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении Пилия.

Состояние пострадавших

Раненые при стрельбе в Пицунде мужчины, по словам друга одного из них Виталия Васенко, приехали в Абхазию впервые на отдых на три дня 13 июня. Васенко рассказал в интервью Sputnik, что стрелявший подошел к молодым людям, отдыхавшим в кафе, начал провоцировать и приставать к девушкам, которые составляли компанию Филояну и Салимгариеву.

Днем 15 июня Васенко сообщал, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее пресс-секретарь Посольства России в Абхазии Денис Лавриков сообщил, что жизни туристов ничего не угрожает.

В среду 16 июня один из пострадавших, Тимур Салимгариев, дал интервью РБК. Он рассказал, что получил шесть огнестрельных ранений, раздроблены обе ноги, проведены две операции, его друг до сих пор находится в реанимации.

Реакция МВД республики



Министр внутренних дел Дмитрий Дбар в интервью радио Sputnik заявил, что Пилия грозит от пяти лет лишения свободы.

Дбар уточнил, что стрелявший ранее был задержан в Сухуме за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия. К нему была принята мера пресечения - подписка о невыезде, 4 июня предварительное расследование отправило дело в суд города Сухум, добавил министр.

Глава ведомства также рассказал, что в среду 16 июня МВД направит в Кабинет министров Абхазии на рассмотрение законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия. На данный момент по этой статье предусматривается наказание в виде трех лет заключения, что не считается тяжким преступлением.

В тот же день министр провел оперативное совещание в связи со стрельбой. В целях усиления мер по обеспечению общественной безопасности и правопорядка подразделения Гагрского УВД и ОВД по Гудаутскому району усилили личным составом оперативных служб центрального аппарата МВД

По указанию Дмитрия Дбар, от исполнения служебных обязанностей отстранены ряд сотрудников оперативных служб и постов ДПС после инцидента со стрельбой в пансионате "Самшитовая роща" в ночь на 15 июня.

Дбар также дал ряд служебных указаний по усилению контроля автотранспорта на предмет выявления несоответствия госномерных знаков регистрационным данным автомобилей.

Реакция президента

Президент Абхазии Аслан Бжания также провел совещание в связи с инцидентом в "Самшитовой роще".

Бжания назвал случившееся преступлением против Абхазии, так как оно было совершено в отношении гостей республики.

Глава государства поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона, а также усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Кроме того, президент поручил МВД проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения.

Аслан Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе.

Призыв дирекции пансионата "Самшитовая роща"

Дирекция "Самшитовой рощи" призвала не накалять ситуацию в связи со стрельбой в туристов в одном из заведений пансионата и заявила об усилении мер безопасности.

"Необходимо время, чтобы тщательно разобраться в произошедшем. В свою очередь руководство пансионата планирует усиление мер безопасности на территории пансионата ввиду наступающего высокого сезона. Главный приоритет нашей работы – обеспечение безопасного и качественного отдыха наших гостей. Поэтому очень важно, чтобы данный инцидент был исчерпан как можно скорее", - отмечается в обращении пресс-службы пансионата.

Реакция Минтуризма

В интервью изданию "Аргументы и факты" глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба заявил, что потерпевшие получат компенсацию, а "виновный будет наказан максимально жестко".