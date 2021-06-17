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В Абхазии состоится Международный военно-технический форум "Армия-2021"

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Всего в статическом и динамическом показе вооружения и военной техники будет задействовано более 350 единиц техники.

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет в парке "Патриот" в Гудауте на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, сообщили в пресс-службе ЮВО. 

Мероприятие начнется 26 августа и продлится три дня. Перед гостями выступят творческие коллективы, будет работать полевая кухня и пункты отбора на военную службу по контракту.

Военнослужащие уже начали подготовку, в данный момент проводятся репетиции динамических показов.

© Foto / пресс-служба ЮВО
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На протяжении всего форума посетителям продемонстрируют новейшие образцы гусеничной и колесной военной техники, стрелкового оружия российской военной базы и специальных средств, в том числе модернизированные танки Т-72БЗ, новейшие БТР-82АМ с усиленной броней, боевые машины пехоты, зенитные ракетные комплексы "Стрела-10", ракетные системы залпового огня БМ-21 "Град", бронеавтомобили "Тигр", "Рысь", самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", пушки Д-30, станции связи, противотанковые ракетные комплексы, современные беспилотные летательные аппараты и средства борьбы с ними.

Как уточнили в пресс-службе округа, "Армия-2021" проводится в целях инновационного развития оборонной промышленности России, внедрения передовых разработок и технологий в интересах Минобороны России, стимулирования деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций.

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