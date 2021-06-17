Минздрав Абхазии: начался рост заболеваемости COVID-19

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Абхазии выросло до 16017 человек, из них выздоровели 15170 человек. Зарегистрирован 241 летальный случай.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Абхазии с коронавирусной инфекцией ухудшилась, увеличилось количество заболевших, много обращений в лечебные учреждения страны, сказал глава Министерства здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы вынуждены увеличивать мощности ковидных центров, самолечение на дому недопустимо, просьба при первых симптомах обращаться к медикам. Нежелательно проводить свадьбы и посещать массовые мероприятия в закрытых помещениях, нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию", - подчеркнул Бутба.

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик заметила, что ухудшение эпидемиологической ситуации связано с несоблюдением мер безопасности.

"В День защиты детей, когда граждане были расслаблены и естественно проводили празднования в закрытых помещениях, начали справлять свадьбы, поэтому у нас появился рост этой инфекции. Обращаемость в лечебные учреждения возросла ровно в три раза, и теперь рост количества заболевших составляет около 31% из обращающихся в лечебные учреждения. Сначала лаборатория выявляла около 40 заболевших в день, сейчас около ста", - сообщила Скорик.

Также она добавила, что, несмотря на плохое самочувствие, многие обращаются в лечебные учреждения поздно.

"Им требуется госпитализация на момент обращения, хотелось бы напомнить, что при появлении первых симптомов, которые присущи любой острой респираторной инфекции, нужно отзвониться своему участковому врачу, терапевту или педиатру, чтобы получить направление на сдачу ПЦР-исследования", - подчеркнула она.

После сдачи ПЦР-анализа, уже на следующий день пациент будет проинформирован о результатах исследования, в случае положительного теста врачи назначат курс лечения на ранней стадии заболевания.

"Соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции ведет к тому, что будет меньше заболевших как в республике, так и в вашей семье. 14-дневный период карантина никто не отменял, если в семье появился заболевший, нужно находиться в домашних условиях всем, не только заболевшему, не только тем, кто с ним контактировал, а всем членам семьи", - сказала Людмила Скорик.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева рассказала, что, начиная с прошлой недели, так же, как и во всей стране, в столице начался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Она сообщила, что Сухум является лидером среди всех городов республики по числу людей, заболевающих COVID-19.

Среди заболевших есть большое количество детей школьного и дошкольного возраста, поэтому Министерство просвещения отменило городские выпускные.

"Мы просим вас, мероприятия, которые вы будете проводить по отдельным классам, по возможности проводить на открытом воздухе, пожалуйста, не проводите их в закрытых помещениях школ и других объектов", - сказала Алла Беляева.

Она напомнила, что в местах массового скопления людей – в магазинах, рынках, общественном транспорте, необходимо носить маски.