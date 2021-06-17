Изменен приговор по делу об изнасиловании россиянки в Абхазии

Гражданин Абхазии Эдгар Абухба был приговорен к девяти годам лишения свободы за изнасилование россиянки в июле 2019 года.

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Приговор суда города Сухум в отношении Эдгара Абухба был изменен Кассационным определением Верховного суда Абхазии, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Определением ВС изменен режим отбывания наказания с общего на строгий, в качестве дополнительного наказания по грабежу был определен штраф в размере 10000 рублей, который не был учтен судом первой инстанции при сложении наказаний.

Приговор в отношении Абухба вступил в законную силу и окончательно по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10000 рублей, с обязанностью выплаты гражданского иска в пользу потерпевшей стороны на сумму 1 148 800 рублей.

После вступления приговора в силу Абухба будет отбывать наказание в СИЗО МВД Абхазии, которое расположено в селе Дранда Гулрыпшского района.

По обвинительному заключению, 31 июля 2019 года житель столицы Абухба в сгоревшем здании Совмина на площади Свободы в Сухуме, "подавляя волю потерпевшей, 1999 года рождения, и применяя к ней физическую силу, нанося удары камнем по лицу, совершил с ней насильственный половой акт". Помимо всего, он похитил у потерпевшей ювелирные изделия, телефон, другие личные вещи на общую сумму 70 100 рублей.

Гособвинитель требовал для Эдгара Абухба наказания в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Однако в феврале 2021 года суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на девять лет, мотивируя это тем, что, по абхазскому законодательству, лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, не может быть назначено наказание более десяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, если даже на момент вынесения приговора подсудимому уже исполнилось 18 лет.

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